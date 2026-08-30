Эта заправка сохраняет яркий цвет свеклы, насыщенный вкус летних овощей и полностью избавляет от необходимости каждый раз чистить и тушить обжарку. Так что приготовить любимый борщ будет легко и просто в любой момент!

Как приготовить заправку для борща?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма свеклы;

– 1 килограмм моркови;

– 1 луковица;

– 1 килограмм спелых помидоров;

– 1 сладкий болгарский перец;

– 3 столовые ложки соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 200 миллилитров растительного масла;

– 125 миллилитров уксуса;

– несколько зубчиков чеснока – по желанию.

Приготовление: