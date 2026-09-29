Легендарні млинці "1000", які ніколи не рвуться: перевірений роками секрет тіста на молоці
Пошуки бездоганного рецепта тонких домашніх млинців нерідко закінчуються зіпсованим настроєм: тісто рветься під час перевертання, виходить гумовим або злипається в сухі ламкі коржі. Перевірений трьома десятиліттями народний рецепт "1000" вирішує цю проблему раз і назавжди завдяки методу заварювання борошна крутим окропом.
Гаряча вода миттєво активує клейковину, роблячи структуру тіста надзвичайно еластичною, шовковистою та слухняною. Такі млинці виходять тонкими, з красивими мереживними краями, ніколи не пристають до сковороди, легко згортаються з будь-якою солодкою чи солоною начинкою і залишаються м'якими навіть після повного охолодження, розповідає "Господинька".
Як приготувати легендарні млинці "1000"?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 2 склянки молока;
– 1 склянка крутого окропу;
– 1,5 склянки борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки рослинної олії (в тісто);
– олія для змащування сковороди;
– вершкове масло для щедрого змащування готових млинців.
Млинці на окропі виходять ідеальними / Фото Pixabay
Приготування:
- У глибоку миску розбийте свіжі курячі яйця, всипте цукор і сіль. Збийте суміш вінчиком або міксером протягом однієї-двох хвилин до утворення легкої світлої піни та повного розчинення крупинок.
- Влийте до збитих яєць дві склянки молока та знову злегка перемішайте вінчиком.
- Потім частинами введіть просіяне через сито пшеничне борошно.
- На цьому етапі маса вийде густішою, ніж звичайне млинцеве тісто, проте саме така густота дозволяє легко розбити всі борошняні грудочки до ідеально гладкого стану.
- Тепер настає головний секрет технології: відміряйте одну склянку окропу і, безперервно збиваючи тісто вінчиком, влийте гарячу воду тонкою цівкою.
- Окріп моментально заварить борошно, зробить суміш повітряною, рідкою та вкриє її сотнями дрібних бульбашок.
- Наприкінці додайте три столові ложки рослинної олії, ще раз добре перемішайте й залиште тісто постояти на столі 10 – 15 хвилин, щоб клейковина остаточно стабілізувалася.
- Добре розігрійте сковороду з товстим дном, перед першим млинцем злегка змастіть поверхню краплею рослинної олії за допомогою кулінарного пензлика.
- Наберіть неповний ополоник тіста, вилийте в центр і круговим рухом швидко розподіліть по всій площі пательні.
- Смажте млинець на помірно-сильному вогні приблизно 40 – 50 секунд, поки краї не почнуть відставати й не зарум'яняться, потім підчепіть лопаткою, переверніть на інший бік і потримайте ще 15 – 20 секунд.
- Готовий гарячий млинець перекладіть на пласку тарілку та відразу щедро змастіть поверхню шматочком м'якого вершкового масла.
- Складайте млинці стопкою один на один – під дією вершкового масла та пари вони стануть неймовірно ніжними, оксамитовими й танутимуть у роті.
- Подавайте з домашнім варенням, сиром, ягодами або загортайте всередину м'ясний чи грибний фарш.