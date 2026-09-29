Гаряча вода миттєво активує клейковину, роблячи структуру тіста надзвичайно еластичною, шовковистою та слухняною. Такі млинці виходять тонкими, з красивими мереживними краями, ніколи не пристають до сковороди, легко згортаються з будь-якою солодкою чи солоною начинкою і залишаються м'якими навіть після повного охолодження, розповідає "Господинька".

Як приготувати легендарні млинці "1000"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 2 склянки молока;

– 1 склянка крутого окропу;

– 1,5 склянки борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 3 столові ложки рослинної олії (в тісто);

– олія для змащування сковороди;

– вершкове масло для щедрого змащування готових млинців.

Млинці на окропі виходять ідеальними / Фото Pixabay

Приготування: