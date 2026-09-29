Гаряча вода миттєво активує клейковину, роблячи структуру тіста надзвичайно еластичною, шовковистою та слухняною. Такі млинці виходять тонкими, з красивими мереживними краями, ніколи не пристають до сковороди, легко згортаються з будь-якою солодкою чи солоною начинкою і залишаються м'якими навіть після повного охолодження, розповідає "Господинька".

Як приготувати легендарні млинці "1000"?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 2 склянки молока;
– 1 склянка крутого окропу;
– 1,5 склянки борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки рослинної олії (в тісто);
– олія для змащування сковороди;
– вершкове масло для щедрого змащування готових млинців.

Млинці на окропі виходять ідеальними / Фото Pixabay

Приготування:

  1. У глибоку миску розбийте свіжі курячі яйця, всипте цукор і сіль. Збийте суміш вінчиком або міксером протягом однієї-двох хвилин до утворення легкої світлої піни та повного розчинення крупинок.
  2. Влийте до збитих яєць дві склянки молока та знову злегка перемішайте вінчиком.
  3. Потім частинами введіть просіяне через сито пшеничне борошно.
  4. На цьому етапі маса вийде густішою, ніж звичайне млинцеве тісто, проте саме така густота дозволяє легко розбити всі борошняні грудочки до ідеально гладкого стану.
  5. Тепер настає головний секрет технології: відміряйте одну склянку окропу і, безперервно збиваючи тісто вінчиком, влийте гарячу воду тонкою цівкою.
  6. Окріп моментально заварить борошно, зробить суміш повітряною, рідкою та вкриє її сотнями дрібних бульбашок.
  7. Наприкінці додайте три столові ложки рослинної олії, ще раз добре перемішайте й залиште тісто постояти на столі 10 – 15 хвилин, щоб клейковина остаточно стабілізувалася.
  8. Добре розігрійте сковороду з товстим дном, перед першим млинцем злегка змастіть поверхню краплею рослинної олії за допомогою кулінарного пензлика.
  9. Наберіть неповний ополоник тіста, вилийте в центр і круговим рухом швидко розподіліть по всій площі пательні.
  10. Смажте млинець на помірно-сильному вогні приблизно 40 – 50 секунд, поки краї не почнуть відставати й не зарум'яняться, потім підчепіть лопаткою, переверніть на інший бік і потримайте ще 15 – 20 секунд.
  11. Готовий гарячий млинець перекладіть на пласку тарілку та відразу щедро змастіть поверхню шматочком м'якого вершкового масла.
  12. Складайте млинці стопкою один на один – під дією вершкового масла та пари вони стануть неймовірно ніжними, оксамитовими й танутимуть у роті.
  13. Подавайте з домашнім варенням, сиром, ягодами або загортайте всередину м'ясний чи грибний фарш.