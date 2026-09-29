Горячая вода мгновенно активирует клейковину, делая структуру теста чрезвычайно эластичной, шелковистой и послушной. Такие блины получаются тонкими, с красивыми кружевными краями, никогда не прилипают к сковороде, легко сворачиваются с любой сладкой или соленой начинкой и остаются мягкими даже после полного остывания, рассказывает "Господинька".

Как приготовить легендарные блины "1000"?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 2 стакана молока;
– 1 стакан кипятка;
– 1,5 стакана муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки растительного масла (в тесто);
– масло для смазывания сковороды;
– сливочное масло для обильного смазывания готовых блинов.

Блины на кипятке получаются идеальными / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. В глубокую миску разбейте свежие куриные яйца, всыпьте сахар и соль. Взбейте смесь венчиком или миксером в течение одной-двух минут до образования легкой светлой пены и полного растворения крупинок.
  2. Влейте в взбитые яйца два стакана молока и снова слегка перемешайте венчиком.
  3. Затем частями введите просеянную через сито пшеничную муку.
  4. На этом этапе масса получится гуще, чем обычное блинное тесто, однако именно такая густота позволяет легко разбить все мучные комочки до идеально гладкого состояния.
  5. Теперь настает главный секрет технологии: отмерьте один стакан кипятка и, непрерывно взбивая тесто венчиком, влейте горячую воду тонкой струйкой.
  6. Кипяток мгновенно заварит муку, сделает смесь воздушной, жидкой и наполнит ее сотнями мелких пузырьков.
  7. В конце добавьте три столовые ложки растительного масла, еще раз хорошо перемешайте и оставьте тесто постоять на столе 10 – 15 минут, чтобы клейковина окончательно стабилизировалась.
  8. Хорошо разогрейте сковороду с толстым дном, перед первым блином слегка смажьте поверхность каплей растительного масла с помощью кулинарной кисточки.
  9. Наберите неполный ополоник теста, вылейте в центр и круговым движением быстро распределите по всей площади сковороды.
  10. Жарьте блин на умеренно сильном огне примерно 40 – 50 секунд, пока края не начнут отставать и не подрумянятся, затем подденьте лопаткой, переверните на другую сторону и подержите еще 15 – 20 секунд.
  11. Готовый горячий блин переложите на плоскую тарелку и сразу щедро смажьте поверхность кусочком мягкого сливочного масла.
  12. Складывайте блины стопкой один на другой – под действием сливочного масла и пара они станут невероятно нежными, бархатистыми и будут таять во рту.
  13. Подавайте с домашним вареньем, творогом, ягодами или заворачивайте внутрь мясной или грибной фарш.