Горячая вода мгновенно активирует клейковину, делая структуру теста чрезвычайно эластичной, шелковистой и послушной. Такие блины получаются тонкими, с красивыми кружевными краями, никогда не прилипают к сковороде, легко сворачиваются с любой сладкой или соленой начинкой и остаются мягкими даже после полного остывания, рассказывает "Господинька".

Как приготовить легендарные блины "1000"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 2 стакана молока;

– 1 стакан кипятка;

– 1,5 стакана муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– половина чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки растительного масла (в тесто);

– масло для смазывания сковороды;

– сливочное масло для обильного смазывания готовых блинов.

Блины на кипятке получаются идеальными / Фото Pixabay

Приготовление: