Ніякого відварювання цілого качана: знамениті голуданики, які готуються втричі швидше за голубці

Класичні домашні голубці часто відкладають до великих свят лише через одне – довгу, гарячу й нервову підготовку капустяного листя: вирізання качана, ошпарювання у велетенських каструлях та зрізання грубих жилок. Автентичні українські "голуданики" – це практична народна альтернатива, що повністю рятує від кухонної рутини.

Уся хитрість полягає в геометрії: сирий качан капусти одразу розрізають на рівні порційні квадратики, які розм'якшуються в окропі буквально за пару хвилин. Начинка загортається простою акуратною трубочкою без підвертання країв, а завдяки вершково-томатній підливі м'ясо з рисом усередині виходить напрочуд соковитим, ніжним і тане в роті, розповідає ютуб-канал "Солодке солоне".

Як приготувати "голуданики"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

для основи та начинки:

– 1 середній качан капусти;

– 600 грамів мʼясного фаршу;

– 2 цибулі;

– 100 грамів рису;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– пів чайної ложки солі;

– чорний перець до смаку;

для заливки:

– 30 – 40 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 200 – 300 мілілітрів гарячої води або бульйону;

– пів чайної ложки солі;

– дрібка цукру;

– сметана для подачі.

Як приготувати знамениті "голуданики": дивіться відео

Приготування: