Ніякого відварювання цілого качана: знамениті голуданики, які готуються втричі швидше за голубці
Класичні домашні голубці часто відкладають до великих свят лише через одне – довгу, гарячу й нервову підготовку капустяного листя: вирізання качана, ошпарювання у велетенських каструлях та зрізання грубих жилок. Автентичні українські "голуданики" – це практична народна альтернатива, що повністю рятує від кухонної рутини.
Уся хитрість полягає в геометрії: сирий качан капусти одразу розрізають на рівні порційні квадратики, які розм'якшуються в окропі буквально за пару хвилин. Начинка загортається простою акуратною трубочкою без підвертання країв, а завдяки вершково-томатній підливі м'ясо з рисом усередині виходить напрочуд соковитим, ніжним і тане в роті, розповідає ютуб-канал "Солодке солоне".
Як приготувати "голуданики"?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для основи та начинки:
– 1 середній качан капусти;
– 600 грамів мʼясного фаршу;
– 2 цибулі;
– 100 грамів рису;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
– чорний перець до смаку;
для заливки:
– 30 – 40 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 200 – 300 мілілітрів гарячої води або бульйону;
– пів чайної ложки солі;
– дрібка цукру;
– сметана для подачі.
Як приготувати знамениті "голуданики": дивіться відео
Приготування:
- Візьміть цілий пружний качан капусти та гострим широким ножем зріжте чотири бічні частини, оминаючи товстий качан у середині (залишки твердої серцевини відкладіть для борщу або салату).
- Отримані пласти розріжте на однакові квадрати розміром приблизно 10 на 10 сантиметрів і розберіть їх на окремі листочки.
- Закип'ятіть у широкій каструлі підсолену воду, опустіть туди стопку капустяних квадратиків рівно на 2 – 3 хвилини, щоб вони втратили ламкість і стали еластичними, після чого відкиньте їх на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
- Для начинки ріпчасту цибулю очистіть і порубайте якомога дрібнішим кубиком.
- Додайте її до м'ясного фаршу разом із сирим, заздалегідь добре промитим рисом (відварювати рис не потрібно – під час повільного тушкування він убере в себе м'ясний сік і набуде особливої м'якості).
- Влийте рослинну олію, додайте сіль, чорний перець і вимішайте фарш руками до однорідності.
- На край кожного капустяного квадратика викладіть довгасту порцію фаршу та щільно згорніть лист у звичайну рівну трубочку.
- Краї загортати всередину не потрібно – сирий рис і білок фаршу надійно запечатають начинку під час тушкування, і вона не випаде.
- Дно сотейника, гусятниці або товстостінної каструлі вистеліть залишками некондиційних капустяних листочків, аби страва не пригоріла.
- Поверх щільними рядами викладіть підготовлені голуданики (за бажанням перед цим трубочки можна швидко обсмажити з двох боків на сковороді на сильному вогні до легкої золотистості).
- Приготуйте заливку: у невеликому кухлику розтопіть якісне вершкове масло, додайте томатну пасту, прогрійте її 30 секунд для розкриття кольору, влийте гарячу воду, додайте сіль і щіпку цукру, ретельно вимішавши вінчиком.
- Рівномірно полийте гарячою заливкою складені голуданики (рідина повинна доходити приблизно до половини або двох третин висоти виробів).
- Накрийте посуд кришкою, доведіть до активного кипіння на середньому нагріві, після чого зменшіть вогонь до мінімального і млоїть страву приблизно 40 – 50 хвилин, поки капуста не стане повністю м'якою, а рис не пропариться до стану крему.
- Подавайте гарячі соковиті голуданики обов'язково з густою домашньою сметаною, поливаючи ароматним вершково-томатним соусом зі дна каструлі.