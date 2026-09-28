Вся хитрость заключается в геометрии: сырой кочан капусты сразу разрезают на ровные порционные квадратики, которые размягчаются в кипятке буквально за пару минут. Начинка заворачивается в простую аккуратную трубочку без подворачивания краев, а благодаря сливочно-томатной подливе мясо с рисом внутри получается удивительно сочным, нежным и тающим во рту, рассказывает YouTube-канал "Сладкое соленое".

Как приготовить "голуданики"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

для основы и начинки:

– 1 средний кочан капусты;

– 600 граммов мясного фарша;

– 2 луковицы;

– 100 граммов риса;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пол чайной ложки соли;

– черный перец по вкусу;

для заливки:

– 30 – 40 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 200 – 300 миллилитров горячей воды или бульона;

– пол чайной ложки соли;

– щепотка сахара;

– сметана для подачи.

Как приготовить знаменитые "голуданики": смотрите видео

Приготовление: