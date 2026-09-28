Вся хитрость заключается в геометрии: сырой кочан капусты сразу разрезают на ровные порционные квадратики, которые размягчаются в кипятке буквально за пару минут. Начинка заворачивается в простую аккуратную трубочку без подворачивания краев, а благодаря сливочно-томатной подливе мясо с рисом внутри получается удивительно сочным, нежным и тающим во рту, рассказывает YouTube-канал "Сладкое соленое".
Как приготовить "голуданики"?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
для основы и начинки:
– 1 средний кочан капусты;
– 600 граммов мясного фарша;
– 2 луковицы;
– 100 граммов риса;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол чайной ложки соли;
– черный перец по вкусу;
для заливки:
– 30 – 40 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 200 – 300 миллилитров горячей воды или бульона;
– пол чайной ложки соли;
– щепотка сахара;
– сметана для подачи.
Как приготовить знаменитые "голуданики": смотрите видео
Приготовление:
- Возьмите целый упругий кочан капусты и острым широким ножом срежьте четыре боковые части, обходя толстый кочан в середине (остатки твердой сердцевины отложите для борща или салата).
- Полученные пласты разрежьте на одинаковые квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров и разберите их на отдельные листики.
- В широкой кастрюле вскипятите подсоленную воду, опустите туда стопку капустных квадратиков ровно на 2 – 3 минуты, чтобы они перестали быть ломкими и стали эластичными, почему откиньте их на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
- Для начинки репчатый лук очистите и порубите как можно мельче кубиками.
- Добавьте его к мясному фаршу вместе с сырым, заранее хорошо промытым рисом (отваривать рис не нужно – во время медленного тушения он впитает в себя мясной сок и приобретет особую мягкость).
- Влейте растительное масло, добавьте соль, черный перец и перемешайте фарш руками до однородности.
- На край каждого капустного квадратика выложите продолговатую порцию фарша и плотно сверните лист в обычную ровную трубочку.
- Края заворачивать внутрь не нужно – сырой рис и белок фарша надежно запечатают начинку во время тушения, и она не выпадет.
- Дно сотейника, гусятницы или толстостенной кастрюли выстелите остатками некондиционных капустных листиков, чтобы блюдо не пригорело.
- Сверху плотными рядами выложите подготовленные голуданики (по желанию перед этим трубочки можно быстро обжарить с двух сторон на сковороде на сильном огне до легкой золотистости).
- Приготовьте заливку: в небольшой кружке растопите качественное сливочное масло, добавьте томатную пасту, прогрейте ее 30 секунд, чтобы раскрылся цвет, влейте горячую воду, добавьте соль и щепотку сахара, тщательно перемешав венчиком.
- Равномерно полейте горячей заливкой сложенные голуданики (жидкость должна доходить примерно до половины или двух третей высоты изделий).
- Накройте посуду крышкой, доведите до активного кипения на среднем огне, после чего убавьте огонь до минимального и тушите блюдо примерно 40 – 50 минут, пока капуста не станет полностью мягкой, а рис не пропарится до кремообразного состояния.
- Подавайте горячие сочные голуданики обязательно с густой домашней сметаной, поливая ароматным сливочно-томатным соусом со дна кастрюли.