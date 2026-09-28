Уся хитрість полягає в геометрії: сирий качан капусти одразу розрізають на рівні порційні квадратики, які розм'якшуються в окропі буквально за пару хвилин. Начинка загортається простою акуратною трубочкою без підвертання країв, а завдяки вершково-томатній підливі м'ясо з рисом усередині виходить напрочуд соковитим, ніжним і тане в роті, розповідає ютуб-канал "Солодке солоне".

Як приготувати "голуданики"?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
для основи та начинки:
– 1 середній качан капусти;
– 600 грамів мʼясного фаршу;
– 2 цибулі;
– 100 грамів рису;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
– чорний перець до смаку;
для заливки:
– 30 – 40 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 200 – 300 мілілітрів гарячої води або бульйону;
– пів чайної ложки солі;
– дрібка цукру;
– сметана для подачі.

Як приготувати знамениті "голуданики": дивіться відео

Приготування:

  1. Візьміть цілий пружний качан капусти та гострим широким ножем зріжте чотири бічні частини, оминаючи товстий качан у середині (залишки твердої серцевини відкладіть для борщу або салату).
  2. Отримані пласти розріжте на однакові квадрати розміром приблизно 10 на 10 сантиметрів і розберіть їх на окремі листочки.
  3. Закип'ятіть у широкій каструлі підсолену воду, опустіть туди стопку капустяних квадратиків рівно на 2 – 3 хвилини, щоб вони втратили ламкість і стали еластичними, після чого відкиньте їх на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
  4. Для начинки ріпчасту цибулю очистіть і порубайте якомога дрібнішим кубиком.
  5. Додайте її до м'ясного фаршу разом із сирим, заздалегідь добре промитим рисом (відварювати рис не потрібно – під час повільного тушкування він убере в себе м'ясний сік і набуде особливої м'якості).
  6. Влийте рослинну олію, додайте сіль, чорний перець і вимішайте фарш руками до однорідності.
  7. На край кожного капустяного квадратика викладіть довгасту порцію фаршу та щільно згорніть лист у звичайну рівну трубочку.
  8. Краї загортати всередину не потрібно – сирий рис і білок фаршу надійно запечатають начинку під час тушкування, і вона не випаде.
  9. Дно сотейника, гусятниці або товстостінної каструлі вистеліть залишками некондиційних капустяних листочків, аби страва не пригоріла.
  10. Поверх щільними рядами викладіть підготовлені голуданики (за бажанням перед цим трубочки можна швидко обсмажити з двох боків на сковороді на сильному вогні до легкої золотистості).
  11. Приготуйте заливку: у невеликому кухлику розтопіть якісне вершкове масло, додайте томатну пасту, прогрійте її 30 секунд для розкриття кольору, влийте гарячу воду, додайте сіль і щіпку цукру, ретельно вимішавши вінчиком.
  12. Рівномірно полийте гарячою заливкою складені голуданики (рідина повинна доходити приблизно до половини або двох третин висоти виробів).
  13. Накрийте посуд кришкою, доведіть до активного кипіння на середньому нагріві, після чого зменшіть вогонь до мінімального і млоїть страву приблизно 40 – 50 хвилин, поки капуста не стане повністю м'якою, а рис не пропариться до стану крему.
  14. Подавайте гарячі соковиті голуданики обов'язково з густою домашньою сметаною, поливаючи ароматним вершково-томатним соусом зі дна каструлі.