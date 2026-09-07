Лунін отримав нові проблеми у Реалі перед стартом Ліги чемпіонів: чи є тут провина Куртуа

Український воротар Андрій Лунін не провів ще жодного офіційного матчу у сезоні 2026/27. До високої конкуренції у клубі додались ще й проблеми зі здоров’ям.

Український воротар перебуває не у найкращому стані напередодні старту підопічних Жозе Моуріньйо у новому розіграші Ліги чемпіонів. Про це у власному акаунті у соцмережі X повідомив журналіст Мігель Анхель Діас.

Що сталось з Андрієм Луніним

За інформацією джерела, футболіст пропустив передматчеве тренування команди. Причиною відсутності Луніна на занятті став грип.

Мігель Анхель Діас не повідомляє, чи зуміє 25-річний український воротар бути доступним для команди найближчих матчах.

Матч Реала проти міланського Інтера у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів розпочнеться у вівторок, 8 серпня, о 22.00 за київським часом. Його команда українця зіграє на домашньому стадіоні.

Що відбувається у кар’єрі Андрія Луніна

Голкіпер Реала є одним з виконавців збірної України, які перебувають без ігрової практики незадовго до вересневих та жовтневих поєдинків національної команди у Лізі націй.

Наприклад, уже сім матчів поспіль на клубному рівні пропустив страж воріт Бенфіки Анатолій Трубін.

У серпні стало відомо, скільки Лунін заробляє в Реалі. Українець наразі має один з найменших окладів серед тих гравців "вершкових", зарплати яких "просочились" у пресу.