Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко закликав Михайла Мудрика відкликати свої звинувачення на адресу УАФ. Він розкрив деталі пропозиції, з якою представники гравця зверталися до асоціації.

У коментарі для Tribuna.com очільник УАФ наголосив, що заяви футболіста є безпідставними. Шевченко не лише відкинув звинувачення, а й розповів про спробу перекласти відповідальність за допінгову історію на працівника Української асоціації футболу.

Шевченко жорстко відповів на звинувачення Мудрика

За словами володаря "Золотого м'яча", звинувачення на адресу асоціації та національної команди завдають шкоди людям, які сумлінно виконують свою роботу.

Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу,

– заявив Шевченко.

Водночас очільник УАФ розкрив подробиці звернень представників Мудрика після його відсторонення від футболу.

Його представники неодноразово зверталися до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі. УАФ відмовилася – така пропозиція суперечить принципам нашої роботи,

– заявив Шевченко.

Що відомо про розслідування справи Мудрика

Шевченко також запевнив, що звинувачення представників футболіста не отримали підтвердження після численних досліджень і перевірок.

Президент УАФ додав, що результати розслідування та підсумкова мирова угода із Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) й Англійською футбольною асоціацією підтверджують позицію української сторони.

Нагадаємо, раніше Михайло Мудрик в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону звинуватив збірну України в тому, що саме під час перебування в її розташуванні заборонена речовина могла потрапити до його організму.

Андрій Шевченко назвав заяви Михайла Мудрика безпідставним наклепом на працівників Української асоціації футболу та національної збірної.