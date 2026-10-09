"Боляче дивитися": легенда збірної України жорстко висловився про Мальдеру

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін розкритикував роботу Андреа Мальдери. Ексфорвард Ліверпуля зізнався, що йому боляче дивитися на нинішній стан національної команди.

Після чотирьох турів Ліги націй українці мають лише чотири очки з 12 можливих і посідають третє місце у своїй групі. Воронін не приховує скепсису щодо рішень нового тренерського штабу та поки не бачить у Мальдері наставника, здатного змінити ситуацію, передає Sport-express.

Воронін пояснив, що його насторожує в роботі Мальдери

Андрій Воронін поділився думками про виступи збірної України під керівництвом Андреа Мальдери. Колишній нападник національної команди звернув увагу на постійні кадрові перестановки та рішення тренерського штабу.

На думку Вороніна, італійський фахівець надто покладається на аналітику, а його експерименти зі складом не завжди виправдані.

Специфіка Мальдери – він тренер-аналітик. Тому й виникають запитання. Для мене ці перестановки – за принципом рулетки: не зіграла ставка на червоне – поставлю на чорне,

– заявив ексфутболіст.

Не знайшов Воронін і нападника, який переконав би його за підсумками чотирьох матчів. На запитання, кого з форвардів він зробив би основним у збірній, колишній гравець відповів, що не побачив переконливої гри від жодного з них.

Водночас оцінювати роботу Мальдери за п'ятибальною шкалою Воронін відмовився. Він визнав, що тренер може бути гідною людиною та вміти триматися на публіці, але додав, що поки не бачить у ньому тренера.

Ексфорвард зізнався, що йому боляче за збірну України

Особливе розчарування Воронін пов'язує не лише з результатами, а й із загальним станом національної команди. Він наголосив, що збірна залишається для нього близькою, адже сам захищав її кольори.

Я грав за збірну України, вона мені небайдужа, тому мені боляче дивитися на те, на що вона перетворилася,

– сказав Воронін.

Попри невтішні результати, колишній нападник не втрачає надії на зміни. Він зазначив, що турнірний шанс у команди ще залишається, а остаточні висновки можна буде зробити згодом.

У листопаді збірна України проведе два заключні матчі групового етапу Ліги націй. 14 листопада команда зіграє на виїзді проти Північної Ірландії, а 17 листопада зустрінеться з Грузією.

Нагадаємо, раніше Андрій Воронін розкритикував керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченком.