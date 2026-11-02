Ярмоленка покарали після того, як він встановив абсолютний рекорд України

Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, забивши 125-й гол в УПЛ. Однак історичний матч проти Кривбасу завершився для капітана Динамо червоною карткою.

Поєдинок 11-го туру УПЛ у Кривому Розі виявився надзвичайно емоційним для досвідченого вінгера киян. Після результативних дій Ярмоленко не стримав емоцій у боротьбі із суперником і достроково залишив поле, повідомляє 24 Канал.

За що Ярмоленко отримав червону картку

Наприкінці першого тайму Ярмоленко грубо зіграв проти футболіста Кривбасу Джовані Герберта, вдаривши суперника по нозі.

Головний арбітр зустрічі не став обмежуватися попередженням і одразу показав вінгеру Динамо пряму червону картку. Це рішення спричинило штовханину між представниками обох команд.

Водночас конфлікт почав назрівати ще до самого фолу. Ярмоленко емоційно звертався до футболістів Кривбасу, використовуючи нецензурну лексику.

Ярмоленко переписав історію чемпіонатів України

У матчі проти Кривбасу Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Динамо з капітанською пов'язкою. Спочатку досвідчений футболіст допоміг відкрити рахунок Матвію Пономаренку, віддавши результативну передачу.

Згодом кияни отримали право на пенальті. До одинадцятиметрової позначки підійшов саме Ярмоленко, якому бракувало лише одного гола, щоб одноосібно очолити список найкращих бомбардирів в історії УПЛ.

Вінгер упевнено реалізував пенальті та забив свій 125-й м'яч у чемпіонатах України. Таким чином, Андрій перевершив досягнення легендарного форварда Динамо Максима Шацьких, з яким раніше ділив перше місце в історичному рейтингу.

Динамо змогло на виїзді здолати Кривбас з рахунком 2:0 і тимчасово піднялося на 3-тє місце в УПЛ.