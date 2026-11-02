Ярмоленко забив 125-й гол у чемпіонаті України та встановив абсолютний рекорд

Андрій Ярмоленко нарешті побив рекорд результативності в історії чемпіонатів України. Він забив свій 125 гол в УПЛ.

Історична подія сталась у матчі Динамо проти Кривбаса в 11 турі УПЛ, повідомляє 24 Канал. Ярмоленко в цьому поєдинку реалізував пенальті.

Як Ярмоленко перевершив рекорд результативності в чемпіонатах України

В 11 турі УПЛ Динамо на виїзді зустрічалось із Кривбасом. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі киян із капітанською пов'язкою. У цьому поєдинку він спершу відзначився асистом на Матвія Пономаренка. До слова, гол довго перевіряли на предмет офсайду й у вінгера, й у нападника.

А вже пізніше, ще в першому таймі, столична команда заробила пенальті. До позначки підійшов саме капітан, якому не вистачало одного голу, аби нарешті одноосібно стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Ярмоленко впевнено пробив із позначки. Тож, перегравши голкіпера Кривбасу Олександра Кемкіна, Андрій став найліпшим голеадором в історії чемпіонатів України. Тепер він зможе перевершувати своє досягнення та встановлювати нову планку результативності для майбутніх поколінь.

Утім, у цьому матчі забити більше Ярмоленку не судилось. Річ у тому, що наприкінці першого тайму капітан Динамо отримав червону картку за грубий фол проти Джонса. Тож, виходить, за один поєдинок оформив "хеттрик Горді Хоу" – асист, гол, вилучення.

Відзначимо, що рекорд Ярмоленко перевершив уже за керівництва Мацея Кендзьорека. Польський наставник Динамо провів уже 3 матчі на чолі киян із приставкою в. о. У першому матчі поляка динамівці обіграли Кудрівку з рахунком 3:1, у другому – поступились Шахтарю в Кубку України з рахунком 0:3. Динамо в цьому поєдинку з 30 хвилини грало в меншості через вилучення Михавка.