Гімнастка, яка відмовилась від України, потрапила на карантин

Колишня українська художня гімнастка Анна Пікалюк має відсидіти рік карантину. Усе для того, щоб вона могла виступати за збірну Хорватії.

Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики. Водночас федерація затвердила перехід Пікалюк під хорватський прапор.

Що означає рішення Міжнародної федерації гімнастики

Рішення про карантин для Анни Пікалюк Міжнародна федерація гімнастики ухвалила на засіданні Виконавчого комітету організації, що відбулося 2-3 жовтня. Ось тільки українська сторона не давала дозволу на перехід спортсменки, тому рішення набуде чинності після річного карантинного періоду.

Анна Пікалюк переїхала до Хорватії у віці 18 років. Спочатку вона була в клубі Aura як тренерка. Та згодом вона вирішила відновити спортивну кар'єру та повернутись до виступів уже в складі Хорватії.

Наразі Пікалюк уже бере участь у турнірі Aura Cup, що розпочався в Хорватії 8 жовтня та триватиме до 11 жовтня. Утім, колишня українка виступатиме на турнірі поза конкурсною програмою.

Як Пікалюк змінювала своє громадянство

Колишня членкиня збірної України з художньої гімнастики виконала норму для виступів за хорватську збірну. Вона заявила, що тепер її дім і родина – Хорватія. Вона зізналась, що Хорватія – її друга батьківщина. Однак вона сумує за Україною, бо там залишились її дідусь і бабуся, які досі живуть у Києві.

Разом із тим спортсменка назвала Іллю Ковтуна чудовим прикладом для себе. Вона заявила, що для неї честь порівняння з цим спортсменом. Він для неї джерело мотивації. А ще вона додала, що зробить усе, аби одного дня завдяки їй хорватський прапор здійнявся над п'єдесталом пошани.