Їздив у Москву під час війни: матч збірної України розсудить скандальний рефері з Азербайджану

Уже у понеділок, 28 вересня, збірна України завітає до Тбілісі на матч другого туру Ліги націй. Стартовий свисток у поєдинку дасть скандально відомий арбітр.

Зустріч збірних Грузії та України розсудить 38-річний Аліяр Агаєв з Азербайджану. Про його постать розповідає 24 Канал.

Хто судитиме матч Ліги націй Грузія – Україна

Суддею у полі призначено Аліяра Агаєва. На лініях йому асистуватимуть Зейнал Зейналов і Акіф Аміралі, обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Рауф Джабаров.

За роботу системи VAR відповідатимуть італієць Алеандро Ді Паоло та азербайджанець Інгілаб Мамедов.

Неоднозначною є постать саме головного рефері. Агаєв перетинався з українськими колективами п’ять разів, пише сайт Worldfootball.net. У жодному з матчів його робота не викликала великих нарікань.

Матчі Аліяра Агаєва за участі команд з України:

Україна – Литва (0:0). Товариський матч. 18.11.2014;

Україна U-17 – Естонія U-17 (5:1). Еліт-раунд Євро-2013. 26.03.2013;

Чорногорія U-19 – Україна U-19 (0:4). Відбір на Євро-2018. 10.10.2017;

Динамо – Лугано (1:1). Груповий раунд Ліги Європи. 12.12.2019;

Полісся – Фіорентина (0:3). Плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. 21.08.2025.

Щоправда, торік у кар’єрі азербайджанського відбувся ще один цікавий поєдинок. У червні він Зейналов та Аміралі приїхали до Москви, обслужили товариський поєдинок збірних Росії та Нігерії.

У серпні, після роботи на матчі Полісся головний у цій бригаді арбітрів проігнорував запитання представників українських ЗМІ про свою роботу у країні-агресорці.

Що ще відомо про матч Грузія – Україна

Гра розпочнеться 28 вересня о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться у Тбілісі, на стадіоні "Борис Пайчадзе".

Зазначимо, що до матчу другого туру наша команда підходить після перемоги над Угорщиною (1:0).

Грузія у першому турі поступилась Північній Ірландії (1:0). У наслідок цього Грузинська федерація футболу звільнила головного тренера збірної Віллі Сальньоля.