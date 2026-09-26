Матч между сборными Грузии и Украины будет судить 38-летний Алияр Агаев из Азербайджана. О нем рассказывает 24 Канал.

Кто будет судить матч Лиги наций Грузия – Украина

Главным арбитром назначен Алияр Агаев. На линиях ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, обязанности четвертого арбитра будет выполнять Рауф Джабаров.

За работу системы VAR будут отвечать итальянец Алеандро Ди Паоло и азербайджанец Ингилаб Мамедов.

Неоднозначной является фигура именно главного рефери. Агаев пять раз судил матчи с участием украинских команд, пишет сайт Worldfootball.net. Ни в одном из матчей его работа не вызывала больших нареканий.

Матчи Алияра Агаева с участием команд из Украины:

Украина – Литва (0:0). Товарищеский матч. 18.11.2014;

Украина U-17 – Эстония U-17 (5:1). Элит-раунд Евро-2013. 26.03.2013;

Черногория U-19 – Украина U-19 (0:4). Отборочный турнир Евро-2018. 10.10.2017;

Динамо – Лугано (1:1). Групповой раунд Лиги Европы. 12.12.2019;

Полесье – Фиорентина (0:3). Плей-офф квалификации Лиги конференций. 21.08.2025.

Правда, в прошлом году в карьере УАБ состоялся еще один интересный матч. В июне он, Зейналов и Амирали приехали в Москву, где обслужили товарищеский матч сборных России и Нигерии.

В августе, после работы на матче Полесья, главный арбитр этой бригады проигнорировал вопросы представителей украинских СМИ о своей работе в стране-агрессоре.

Что еще известно о матче Грузия – Украина

Игра начнется 28 сентября в 19:00 по киевскому времени. Матч состоится в Тбилиси, на стадионе "Борис Пайчадзе".

Отметим, что к матчу второго тура наша команда подходит после победы над Венгрией (1:0).

Грузия в первом туре уступила Северной Ирландии (1:0). В результате этого Грузинская федерация футбола уволила главного тренера сборной Вилли Сальньоля.