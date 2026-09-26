Поражение сборной Грузии в стартовом матче Лиги наций в дивизионе B побудило руководство местного футбола к серьезным изменениям. Вилли Саньоль больше не возглавляет команду, пишет 24 Канал.

Кто заменит Саньоля в сборной Грузии

Вечером 25 сентября Грузия уступила Северной Ирландии (0:1) в матче первого тура Лиги наций.

После этого Грузинская федерация футбола разослала местным СМИ пресс-релиз о изменениях в национальной команде.

Под руководством Саньоля сборная Грузии добилась исторического успеха. В 2024 году команда впервые сыграла в финальной части чемпионата Европы, где вышла из группы и попала в 16 лучших команд турнира. Благодарим Вилли Саньоля за каждую минуту, проведенную в сборной Грузии, и за эмоции, которые мы вместе пережили на этом историческом пути",

– говорится в заявлении.

Французского специалиста на этом посту сменит местный тренер Рамаз Сванадзе, который ранее возглавлял молодежную сборную U-21.

Саньол возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года. За это время национальная команда провела 57 матчей.

Что известно о матче Грузия – Украина

Поединок начнется 28 сентября в 19:00 по киевскому времени. Матч состоится в Тбилиси, на стадионе "Борис Пайчадзе".

Отметим, что к игре второго тура наша команда подходит после победы над Венгрией (1:0).