Довбик почув похвалу від тренера Болоньї: українському футболісту знадобились лічені хвилини

Артем Довбик долучився до перемоги своєї команди над Монцою (2:1) у рамках чемпіонату Італії. Після поєдинку він почув схвальні слова тренера.

Рівень гри футболіста збірної України у матчі 10-го туру Серії А задовольнив Раффеле Палладіно. Слова наставника Болоньї цитує TUTTOmercatoWEB.

Що Палладіно сказав про Довбика

У суботу, 31 жовтня, тренер команди випустив українця на 83-й хвилині матчу, коли підсумковий рахунок гри уже було встановлено.

Орсоліні повернувся цього тижня, і я хотів дати йому трохи ігрового часу наприкінці матчу, але потім вирішив випустити потужного центрального нападника. Вітаю Довбика, він добре увійшов у гру,

– зазначив Палладіно.

Зауважимо, що матч проти Монци став для Артема першим з 17 жовтня. Тоді українець отримав можливість зіграти 14 хвилин у домашньому поєдинку проти Інтера (1:3).

Як складається сезон для Довбика

Наразі у його активі лише п’ять матчів та один гол у поточному сезоні Серії А.

Днями тренер Болоньї похвалив Єнса Одґора за гру проти Мілана та несподівано згадав Артема Довбика. Наставник тоді фактично поставив українцю ультиматум.

Ситуація українця в команді залишається непростою. Довбик поки не зміг завоювати повну довіру тренерського штабу та отримує обмаль ігрового часу. Вимоги Палладіно до роботи нападника без м'яча й загальної самовіддачі також ускладнюють його становище.