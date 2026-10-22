Травма Сака і блискучий Кейн: Баварія і Арсенал розійшлись миром у Мюнхені

Центральний матч середи у Лізі чемпіонів перетворився на битву характерів. Баварія приймала Арсенал і вдруге поспіль не змогла виграти у єврокубковій грі.

Усе залежне від нього для позитивного результату зробив Гаррі Кейн. Зірковий форвард наближається до того, щоб зазіхнути на рекорд самого Кріштіану Роналду, пише 24 Канал.

Баварія – Арсенал 2:2

Голи: Девіс, 35, Кейн, 61 – Езе, 25, Райс, 82

Фактично у дебюті гри "каноніри" втратили Букайо Сака. Вже на 10-й хвилині англієць був змушений залишити поле через травму, поступившись місцем Еберечі Езе. Доленосна заміна: саме несподіваний джокер Артети відкрив рахунок.

Допомогла в цьому геніальна передача Одегора з центрального кола за спини усім захисникам Баварії. ВАР-арбітри перевіряли, чи не було офсайду, але намальована лінія свідчила про те, що затримався Станішич. Тож 1:0 на користь лондонців.

Венсан Компані, який все ж зміг керувати діями підопічних попри вірусну інфекцію, продемонстрував правильну реакцію. Ще до перерви господарі вирівняли становище. Тут вже Гаррі Кейн показав плеймейкерський хист, розрізавши пасом захист "канонірів". Альфонсо Девісу залишалося переграти голкіпера, що він і зробив.

У другому таймі Кейн заробив пенальті, влучивши у руку Тімберу своїм ударом. М'яч летів у площину, тож до рішення арбітра претензій немає. Сам нападник і реалізував вирок, 2:1. Кейн забиває у 10 матчах поспіль Ліги чемпіонів – до рекорду Кріштіану Роналду залишилася лише одна результативна гра.

Але втримати перемогу баварці не змогли. Рятівником для Арсенала став Деклан Райс, який промчав наче вихор на межі штрафного майданчика і з досить гострого кута вколотив м'яч повз Ноєра.

Огляд матчу Баварія – Арсенал від MEGOGO: дивіться відео

2:2 у підсумку, Баварія знову втрачає очки, а Артета і компанія можуть бути цілком задоволеними здобутим заліковим балом у лігві суперника.