Не лише Кендзьора: Динамо могло повернути ще одного колишнього гравця

Колишній гравець Динамо, а нині футболіст словенського Целє Беньямін Вербич міг знову стати гравцем столичного клубу. Сторони навіть вели перемовини, однак домовитися про повернення словенця не вдалося.

За його словами, розмови про його повернення активізувалися після того, як Динамо домовилося про підписання польського захисника Томаша Кендзьори, який раніше вже виступав за киян. Про це 32-річний футболіст розповів в інтерв'ю "Футбол 24".

Вербич розкрив, чому не повернувся до Динамо

Тоді словенець також спілкувався з президентом клубу Ігорем Суркісом.

Втім, головною перешкодою для трансферу стала позиція тодішнього головного тренера команди Ігоря Костюка, який не мав остаточної впевненості щодо доцільності повернення вінгера.

Ми багато спілкувалися. Коли Кендзьора підписав контракт, ми розмовляли з президентом. Це була складна ситуація. З одного боку, я мав пропозицію від Динамо, з іншого – тренер не був повністю впевнений щодо мене. Я спілкувався майже з усіма в команді, на мене чекали, але, зрештою, цього не сталося,

– розповів Вербич.

Нагадаємо, наприкінці липня словенець повернувся до Целє, вихованцем якого є. Футболіст приєднався до команди на правах вільного агента та підписав довгостроковий контракт до літа 2030 року.

Згодом у Динамо відбулися зміни на тренерському містку: у жовтні Ігоря Костюка було звільнено, а виконувачем обов'язків головного тренера призначили Мацея Кендзьорека.