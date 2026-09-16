"Не розумієшся – не берися": зірка збірної України відповів критикам після поразки від Польщі

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький відповів на слова критиків щодо гри команди після поразки від Польщі на Євро-2026. "Синьо-жовті" зазнали невдачі в останньому турі групового етапу, але все одно гарантували собі участь у раунді плей-оф.

Після поразки Плотницький закликав вболівальників утриматися від оціночних суджень щодо гри команди, повідомляє Суспільне Спорт.

"Я ж не розказую Ярмоленку, куди йому бігти"

Волейболіст пояснив, що оцінювати гру команди виключно за статистикою результативних дій у блоці некоректно, адже важливими є й позитивні торкання, які дозволяють продовжувати розіграш.

Дивлюся, пишуть: "Немає блоку, скільки там блоків поставили?". А скільки було позитивних торкань – хтось рахує? Ніхто не рахує. Люди дивляться лише у статистику: 36 в атаці, п'ять командних блоків – отже, "погано грали". Якби погано грали, тренер робив би заміни,

– сказав Олег.

Він додав, що хотів би, аби вболівальники в Україні краще розумілися на цьому, "бо деколи читаєш таку дурню, що аж руки опускаються".

"Якщо не розумієшся – не берися. Я ж не пишу про футбол і не розказую Ярмоленку, куди йому бігти, бо це не моя сфера", – резюмував спортсмен.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з волейболу Україна виграла чотири матчі на груповому етапі – проти Ізраїлю, Північної Македонії, Болгарії та Португалії. У цих поєдинках "синьо-жовті" програли тільки два сети.

У заключній грі Україна поступилася команді Польщі, яка є однією з найсильніших у світі, зокрема систематично виграє медалі чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор.

Хоча українська збірна гарантувала собі участь у плей-оф, однак все ще може втратити другу сходинку, якщо в останньому турі Болгарія переможе Польщу у трьох сетах. В інших випадках Україна завершить груповий етап на другому місці.