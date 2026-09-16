После поражения Плотницкий призвал болельщиков воздержаться от оценочных суждений о игре команды, сообщает Суспильне Спорт.

"Я же не говорю Ярмоленко, куда ему бежать"

Волейболист пояснил, что оценивать игру команды исключительно по статистике результативных действий в блоке некорректно, ведь важны и положительные касания, которые позволяют продолжить розыгрыш.

Смотрю, пишут: "Нет блока, сколько там блоков поставили?". А сколько было позитивных касаний – кто-нибудь считает? Никто не считает. Люди смотрят только на статистику: 36 в атаке, пять командных блоков – значит, "плохо играли". Если бы плохо играли, тренер делал бы замены,

– сказал Олег.

Он добавил, что хотел бы, чтобы болельщики в Украине лучше разбирались в этом, "потому что иногда читаешь такую ерунду, что аж руки опускаются".

"Если не разбираешься – не лезь. Я же не пишу о футболе и не говорю Ярмоленко, куда ему бежать, потому что это не моя сфера", – резюмировал спортсмен.

Напомним, на чемпионате Европы по волейболу Украина выиграла четыре матча на групповом этапе – против Израиля, Северной Македонии, Болгарии и Португалии. В этих поединках "сине-желтые" проиграли только два сета.

В заключительной игре Украина уступила сборной Польши, которая является одной из сильнейших в мире, в частности, регулярно завоевывает медали на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Хотя украинская сборная гарантировала себе участие в плей-офф, она все еще может уступить второе место, если в последнем туре Болгария победит Польшу в трех сетах. В остальных случаях Украина завершит групповой этап на втором месте.