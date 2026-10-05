Згадали про "ворожу територію": в Поліссі пояснили, чому не грали єврокубки в Польщі цього року

Полісся провело свій єдиний домашній єврокубковий матч цього сезону в словацькому місті Кошице. У житомирському клубі зараз пояснили причини такого вибору.

Зокрема, в коментарі сайту Трибуна комерційний директор ФК Полісся Олександр Денисов назвав головну причину вибору Кошице як місця проведення домашнього матчу з Копенгагеном. А також сказав, який ще варіант розглядали в житомирському клубі.

Чому Полісся обрало саме Кошице

За словами Денисова, вони не розглядали Польщу не тому, що це "ворожа територія". Жодної політичної складової в тому, що Полісся не грало єврокубкові матчі в цій країні, немає.

До того ж 2 роки тому ми грали єврокубки тут. Це було в місті Глівіце,

– наголосив функціонер.

Він сказав, що Полісся також розглядало варіант зі столицею Молдови Кишиневом, як більш пріоритетний. Зокрема, й через те, що 1 тур УПЛ команда грала в Одесі проти Чорноморця. Утім у Кишиневі молдовські клуби грали свою кваліфікацію до єврокубків.

Тож обрати Кишинів можливості не було. А в Словаччині ми грали минулого сезону,

– додав Денисов.

Комерційний директор пояснив, що тренерському штабу тоді дуже сподобалось у Кошице. Там були створені всі умови для комфортної роботи. Саме тому в Поліссі й обрали це словацьке місто.

Як Полісся виступило в єврокубках цьогоріч

Єврокубковий шлях Полісся цього сезону, на жаль, виявився недовгим. Команда зіграла тільки один раунд кваліфікації до Ліги конференцій проти данського Копенгагена. У матчі в Кошице "вовки" зіграли в результативну нічию 3:3, а ось на виїзді поступились із рахунком 1:2.

Загалом Україну в цьому сезоні в основному раунді єврокубків представляє тільки Шахтар, який грає в Лізі чемпіонів. У таблиці коефіцієнтів наша асоціація перебуває в третьому десятку країн.