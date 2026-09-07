Призові в одиночному розряді склали основу: скільки заробила Костюк на US Open-2026

Українська тенісистка Марта Костюк зупинилась на стадії четвертого кола Відкритого чемпіонату США. Вихід в 1/8 приніс нашій землячці чималий гонорар.

У матчі проти чемпіонки Вімблдону Лінди Носкової Марта Костюк врятувала кілька разів рятувалась з безнадійних ситуацій, але таки покинула US Open-2026. Про те, скільки грошей приніс турнір українській тенісистці, пише 24 Канал.

Гонорар Марти Костюк на US Open-2026

Друга ракетка України виступала у двох розрядах – парному і одиночному. У дуеті з румунською спортсменкою Єленою Габріелою Русе вона дійшла до другого кола, на гру якого тенісистки не вийшли. Цей виступ приніс обом по 25 тисяч доларів.

Значно соліднішими були фінансові здобутки Марти у турнірі одиночниць. Там 24-річна гравчиня зуміла виграти три матчі та дістатись стадії четвертого кола. Поразка від Лінди Носкової зафіксувала для Костюк ще 480 тисяч доларів, пише офіційний сайт US Open.

Загальний гонорар українки склав 505 тисяч доларів до вирахування податків.

Що далі для Марти Костюк

Свій інтерес на Відкритому чемпіонаті США з тенісу у киянки ще залишається. Якщо американка Іва Йович або японка Наомі Осака не виграє турнір – Костюк вперше у кар’єрі увійде у топ-10 світового рейтингу.

Імовірно, наша землячка покине покине Північну Америку. Наразі Марта значиться у заявці турніру WTA 500, який стартує 14 вересня у мексиканському місті Гвадалахара.