У неділю, 6 вересня, Марта Костюк та румунка Єлена Габріела Русе мали зіграти у другому колі парного розряду. Їх матч не відбудеться, повідомив офіційний сайт US Open.

Що відомо про участь Марти Костюк у US Open-2026

Українсько-румунська пара у другому раунді змагань мала виступити проти бельгійки Елізе Мертенс та «нейтральної» росіянки Діани Шнайдер.

Однак, тепер бельгійсько-російська пара відзначена як учасниці третього кола, а навпроти Костюк / Русе стоїть відмітка "walkover", що означає неявку на матч.

Чи загрожує це подальшій грі Костюк на US Open

Офіційного пояснення та причин такого рішення тенісисток наразі немає. Водночас, поширеною є практика зняття з парних змагань, коли хтось з учасників дуету проходить далеко в індивідуальному турнірі.

Подібна тактика уже застосовувалась у цій парі на Вімблдоні-2026. За кілька годин після перемоги українки над Ешлін Крюгер у четвертому колі одиночного розряду стало відомо, що Костюк / Русе не вийдуть на гру третьому раунді парного турніру.

Наразі Марта Костюк значиться як учасниця 1/8 фіналу "одиночки". Її матч проти переможниці Вімблдону Лінди Носкової заплановано на неділю, 6 серпня. Наразі розкладу ігрового дня немає.