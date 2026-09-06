Поєдинок 1/8 фіналу став для Костюк справжніми емоційними гойдалками. Марта програла стартову партію, врятувала матч у другій, однак у третьому сеті чешка виявилася сильнішою та впевненіше провела вирішальні розіграші, передає 24 Канал.

Костюк – Носкова 5:7, 7:5, 4:6

Носкова краще розпочала зустріч і зуміла забрати перший сет із рахунком 7:5. У другій партії чешка також тривалий час була попереду та наближалася до перемоги.

Для Костюк цей відрізок матчу став особливо важким. Українка не стримала емоцій і навіть заплакала після серії невдалих розіграшів. Здавалося, що Носкова вже не відпустить свою перевагу.

Проте Марта продемонструвала характер. Українка відіграла два матч-пойнти, після чого зуміла зробити брейк. Носкова почала нервувати та частіше помилятися, а Костюк скористалася шансом і перевела матч у третій сет – 7:5.

У вирішальний момент Носкова виявилася сильнішою

Третя партія розпочалася без явної переваги однієї з тенісисток. Суперниці впевнено брали свої подачі, а боротьба точилася буквально за кожен важливий м'яч.

Однак ближче до кінцівки Носкова виглядала переконливіше. Чешка краще впоралася з тиском і зуміла використати свої можливості. Костюк ледь не повторила героїчний камбек із другого сету, знову відігравши два матч-пойнти, але суперниця все ж дотиснула українку.

У підсумку Носкова виграла вирішальну партію 6:4 та вийшла до чвертьфіналу US Open.

Для Костюк це означає завершення виступів на цьогорічному Відкритому чемпіонаті США. Українка вдруге поспіль дісталася четвертого кола турніру, повторивши свій найкращий результат на US Open. Торік на цій стадії вона поступилася Кароліні Муховій.