Матч 1/8 финала стал для Костюк настоящими эмоциональными качелями. Марта проиграла стартовый сет, спасла матч во втором, однако в третьем сете чешка оказалась сильнее и увереннее провела решающие розыгрыши, передает 24 Канал.

Костюк – Носкова 5:7, 7:5, 4:6

Носкова лучше начала встречу и сумела взять первый сет со счетом 7:5. Во второй партии чешка также долгое время лидировала и приближалась к победе.

Для Костюк этот отрезок матча стал особенно тяжелым. Украинка не сдержала эмоций и даже расплакалась после серии неудачных розыгрышей. Казалось, что Носкова уже не упустит свое преимущество.

Однако Марта продемонстрировала характер. Украинка отыграла два матч-пойнта, после чего сумела сделать брейк. Носкова начала нервничать и чаще ошибаться, а Костюк воспользовалась шансом и перевела матч в третий сет – 7:5.

В решающий момент Носкова оказалась сильнее

Третий сет начался без явного преимущества одной из теннисисток. Соперницы уверенно брали свои подачи, а борьба шла буквально за каждый важный мяч.

Однако ближе к концу Носкова выглядела убедительнее. Чешка лучше справилась с давлением и сумела реализовать свои возможности, тогда как Костюк не удалось повторить героический камбэк из второго сета.

В итоге Носкова выиграла решающий сет со счетом 6:4 и вышла в четвертьфинал US Open.

Для Костюк это означает завершение выступлений на нынешнем Открытом чемпионате США. Украинка второй раз подряд дошла до четвертого круга турнира, повторив свой лучший результат на US Open. В прошлом году на этой стадии она уступила Каролине Муховой.