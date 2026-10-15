"Вона сильна атлетка": Зантарая розповів про повернення Білодід

Георгій Зантарая розповів, коли Дар'я Білодід може повернутися на міжнародні змагання. Колишній чемпіон світу сподівається на успішне відновлення української дзюдоїстки.

Очільник Федерації дзюдо Києва в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначив, що не може назвати точну дату повернення Білодід до змагань. Водночас він підтвердив, що спортсменка вже відновила тренувальний процес.

Коли Білодід повернеться на татамі

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо не виступала на міжнародних змаганнях після Ігор у Парижі та навіть спробувала себе у футболі. Нині спортсменка знову тренується під керівництвом батьків і готується до повернення у дзюдо.

За інформацією Георгія Зантараї, найближчим часом українка може взяти участь у змаганнях у Північній Америці. Однак очільник федерації дзюдо Києва не уточнив, про який саме турнір ідеться, припустивши, що він може відбутися в Канаді або США.

Точно сказати не можу. Знаю, що Даша відновила тренування і готується. Вона дуже сильна атлетка,

– зазначив Зантарая.

Зантарая побажав Білодід успішного повернення та висловив упевненість, що вона здатна знову демонструвати гідні результати на міжнародному рівні.

Я щиро бажаю, щоб у неї все вийшло. Даша може показувати гідний результат для нашої країни,

– наголосив він.

Чому Білодід пропустила чемпіонат світу

Після Олімпійських ігор у Парижі Дар'я Білодід не брала участі в міжнародних турнірах із дзюдо. Натомість українка несподівано спробувала себе у футболі, підписавши контракт із жіночою командою харківського Металіста 1925. Вона навіть встигла зіграти в матчі жіночої Вищої ліги України.

Згодом спортсменка повернулася до тренувань із дзюдо під керівництвом своїх батьків. Наразі вона набирає форму, щоб знову виступати у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Саме через недостатню готовність Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат світу, який відбувся в Азербайджані з 4 до 11 жовтня 2026 року. Українські дзюдоїсти завершили світову першість без нагород.