Володар "Золотого м'яча" Олег Блохін у першому шлюбі з Іриною Дерюгіною став батьком дівчинки, названої на честь її мами. Стосунки легендарного футболіста Динамо з донькою склалися непросто.

Іріша Блохіна підтримувала батька, коли він очолював збірну України під час домашнього Євро-2012. Але згодом зірковий нападник взагалі перестав спілкуватися з нею і її родиною, пише 24 Канал.

Чому Блохін не бачиться з дочкою

Ірина Дерюгіна в одному з інтерв'ю натякала, що Блохін образив Ірішу і повівся негідно щодо неї. Видатна тренерка також розповіла, що легенда Динамо роками не бачив одну з онучок, а з іншою взагалі особисто не знайомий.

Блохін зосереджений на власній новій родині – з початку "нульових" років він одружений з жінкою на ім'я Анжела, яка не є публічною особою. У них дві дорослі доньки.

Що відомо про Ірішу Блохіну та її родину

Єдина донька Блохіна та Дерюгіної спробувала себе в різних ролях: кіноактриси, співачки, телеведучої. Зрештою вона зосередилася на тому, щоб продовжити справу своєї матері – стала тренеркою з художньої гімнастики і вже виховала кількох чемпіонок світу.

Чоловіком Іріші Блохіної є Олексій Бринзак, син колишнього президента Федерації біатлону України. Вони виховують доньок Жаклін і Габріель, дівчаткам зараз 12 та 8 років відповідно.



Іріша Блохіна з чоловіком та доньками / фото з фейсбуку Максима Підопригори

Не дивно, що обидві онуки Олега Блохіна також небайдужі до спорту. Вони часто їздять разом з батьками на різні змагання з художньої гімнастики – наприклад, відвідали чемпіонат України 2026 року.