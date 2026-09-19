"Це божевілля": у Німеччині різко закликали президента ФІФА до відставки

Джанні Інфантіно має усе більше супротивників у його чиновницькій діяльності. Чимало людей очікує того, що голова світового футболу покине свою посаду.

Пролунали заклики щодо звільнення швейцарцем його крісла й зі столиці Німеччини. Про позиції віцепрезидента Німецького союзу розповідає 24 Канал.

Що говорив Вацке про Інфантіно

Свою позицію віцепрезидент DFB, а також президент дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Вацке висловив на фестивалі штучного інтелекту в Берліні.

Він має піти без жодних "якщо", "але" і "однак". Ситуація з Премією миру ФІФА – він сам вигадав цю нагороду і сам вирішив вручити її президенту США Дональду Трампу. Не можна просто щось вигадати самостійно, а потім про це оголосити. Це божевілля,

– сказав Вацке журналістам.

Вацке додав, що існують щонайменше дві причини для зміни президента ФІФА: історія з призупиненням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час чемпіонату світу-2026 і план продати частину прав на проведення ЧС приватним інвесторам.

Що відбувається з Інфантіно та ФІФА

Наразі відомо, що УЄФА активно лобіює бойкот президента ФІФА, якщо той вирішить взяти участь у чергових виборах у березні 2027-го.

У ролі одного з інструментів протидії Інфантіно в Європі розглядають проєкт створення нового турніру із КОНКАКАФ – конфедерацією, яка об'єднує країни Північної та Центральної Америки.