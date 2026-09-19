"Це божевілля": у Німеччині різко закликали президента ФІФА до відставки
Джанні Інфантіно має усе більше супротивників у його чиновницькій діяльності. Чимало людей очікує того, що голова світового футболу покине свою посаду.
Пролунали заклики щодо звільнення швейцарцем його крісла й зі столиці Німеччини. Про позиції віцепрезидента Німецького союзу розповідає 24 Канал.
Що говорив Вацке про Інфантіно
Свою позицію віцепрезидент DFB, а також президент дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Вацке висловив на фестивалі штучного інтелекту в Берліні.
Він має піти без жодних "якщо", "але" і "однак". Ситуація з Премією миру ФІФА – він сам вигадав цю нагороду і сам вирішив вручити її президенту США Дональду Трампу. Не можна просто щось вигадати самостійно, а потім про це оголосити. Це божевілля,
– сказав Вацке журналістам.
Вацке додав, що існують щонайменше дві причини для зміни президента ФІФА: історія з призупиненням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час чемпіонату світу-2026 і план продати частину прав на проведення ЧС приватним інвесторам.
Що відбувається з Інфантіно та ФІФА
Наразі відомо, що УЄФА активно лобіює бойкот президента ФІФА, якщо той вирішить взяти участь у чергових виборах у березні 2027-го.
У ролі одного з інструментів протидії Інфантіно в Європі розглядають проєкт створення нового турніру із КОНКАКАФ – конфедерацією, яка об'єднує країни Північної та Центральної Америки.