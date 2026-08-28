Швейцарський чиновник виявився замішаним у кілька скандалів. Через це багато асоціацій готові висловити недовіру Джанні та просувати зміну влади у ФІФА, повідомляє BBC.

Як планують прибрати Інфантіно

Головною рушійною силою протестів виступає УЄФА на чолі із президентом організації Александером Чеферіном. Словенець планує і далі добиватися відходу Інфантіно з ФІФА.

При цьому в УЄФА відкинули ідею висловлення вотуму недовіри швейцарцю. Для цього знадобиться 159 голосів з 211-ти членів ФІФА, тоді як африканські країни (54) майже одностайно підтримали Інфантіно.

Таким чином, УЄФА робить ставку на планові вибори президента ФІФА, які мають пройти у березні 2027 року. Чеферін шукає спільників, які не будуть голосувати за Джанні.



Президент УЄФА активно просуває зміну влади у ФІФА / фото Getty Images

Противники швейцарця планують висунути єдиного кандидата, щоб він зміг набрати необхідні 106 голосів для перемги на виборах. Наразі відомо, що до ініціативи УЄФА маю долучитися асоціації з зони КОНКАКАФ (41 країна).

Головним кандидатом від опозиції Інфантіно має стати як раз голова конфедерації КОНКАКАФ Віктор Монтальяні. Кандидати мають змогу подати свої заявки до 18 листопада 2026 року.

Тепер європейці мають намір залучити до протестів проти ФІФА ще й країни Азії, принаймні окремі з них. При цьому УЄФА поки відкидає ідею бойкоту чемпіонату світу, натомість має в планах створити оновлену Лігу націй.

Які скандали були у Інфантіно

Скандали навколо Інфантіно почались ще напередодні та під час чемпіонату світу-2026. Джанні дорікали через надто близькі стосунки із президентом США Дональдом Трампом.

У грудні 2025-го швейцарець вручив голові Білого дому "премію миру ФІФА", якої раніше в організації не існувало. А під час Мундіалю ФІФА скандально скасував червону картку нападнику збірної США Фоларіну Балогуну, про що особисто Трамп просив Інфантіно.



Джанні Інфантіно має дружні стосунки із Дональдом Трампом / фото Getty Images

Кульмінацією недовіри до Джанні стали плани швейцарця продавати права на проведення чемпіонату світу приватним організаціям. Пізніше ФІФА відмовилась від цієї ідеї.

Проте протестні настрої з боку європейців це не прибрало, ФІФА продовжують звинувачувати у намірах поставити комерційну складову вище спортивних принципів.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував можливе повернення Росії до міжнародного футболу. Він виступає за відновлення прав для юнацьких команд з країни-терористки.