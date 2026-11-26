Поляк Мацей Кендзьорек поки продовжує очолювати Динамо на правах виконувача обов'язків без гарантії подальшої співпраці від керівництва клубу. Попри це, наставник ухвалив своє перше вагоме кадрове рішення щодо комплектації команди.

Кендзьорек хоче позбутися легіонера, який свого часу вважався майбутньою суперзіркою киян. За майже 5 років у клубі цей гравець здебільшого тинявся орендами, пише 24 Канал.

Лонвейк виявився непотрібним Динамо

Півзахисник Джастін Лонвейк, який має громадянство Нідерландів і Суринаму, не влаштовує Кендзьорека. Поляк хоче, щоб 26-річний футболіст залишив Динамо під час наступного трансферного вікна, поки в нього не минув термін контракту, і клуб міг би заробити за його продаж якісь гроші.

До киян Лонвейк приєднався у 2022 році, але більшу частину часу так і не грав в Україні, виступаючи на правах оренди за Андерлехт, Віборг і Фортуну Сіттард.

Влітку здавалося, що нідерландець нарешті отримав свій шанс. Ігор Костюк залишив його у своєму ростері і дав можливість Джастіну зіграти як у кваліфікації єврокубків, так і на рівні УПЛ.

Лонвейк провів 5 міжнародних матчів і ще 10 у чемпіонаті України. За цей час відзначився лише двома голами.

Така результативність Мацея Кендзьорека, очевидно, не влаштовує. Тож Динамо вже шукає покупця на хавбека, контракт якого завершується влітку 2027 року. Саме ця обставина може стати на заваді трансферу: взимку Лонвейк вже отримає право вести переговори з іншими клубами про перехід після завершення сезону на правах вільного агента.