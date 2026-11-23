Едуард Сарапій поступово закріплює за собою статус основного центрального захисника збірної України. На тлі успіхів його кар'єри важко уявити, що свого часу хлопця забракували у київському Динамо.

Як розповів Сарапій в інтерв'ю ютуб-каналу On-side, український гранд відмовився від нього за лічені місяці до випуску з академії. Причиною стали результати медичного обстеження.

Чому Сарапій не влаштував Динамо

Як розповів футболіст, за два-три місяці до завершення його навчання в академії київської команди, коли Едуард вже мав готуватися до переїзду на базу клубу у Кончі-Заспі, його спрямували на медогляд, який показав вроджену проблему із серцем. Захиснику сказали, що з таким діагнозом його не можуть взяти в дорослу команду.

Мене відпустили додому, хоча мій контракт діяв ще три місяці, і сказали: "Все, ти нам більше не потрібен". Але я пройшов обстеження в різних містах і навіть країнах. Тому я знав, що це в мене від народження, що я ніяк не можу це виправити, але з цим можна грати,

– поділився Сарапій.

Через позицію Динамо Едуарду довелося розпочати усю свою кар'єру фактично з самого початку. Але він не здався і зрештою опинився у Поліссі, де розкрився як гравець рівня національної збірної України.

За головну команду Сарапій провів вже вісім матчів. У складі Полісся за 73 гри забив дев'ять голів та віддав один асист.