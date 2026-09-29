"Путін – х###о": Сарапій розповів про реакцію українців на скандування вболівальників у Тбілісі

Захисник збірної України Едуард Сарапій розповів про атмосферу на стадіоні Бориса Пайчадзе у Тбілісі. Футболіста приємно вразила певна деталь.

Після "мирової" збірних Грузії та України Едуард Сарапій розповів про ставлення місцевих фанів до нашої країни. Слова гравця наводить ютуб-канал "Єврофутбол".

Слова Едуарда Сарапія про Грузію

Під час гри Ліги націй місцеві фанати активно скандували "Україна" на знак солідарності із українським народом під час війни проти Росії. Це та інші скандування почув також і Едуард Сарапій.

Звичайно, чули і чули від грузинів кричалку: "Путін – х###о". Тому це те також для нас приємно. Ми розуміємо, що цей народ підтримує нас, тому це чудово,

– сказав футболіст.

Зазначимо, що Сарапій провів на полі усі 90 хвилин. Гравець Полісся записав до свого активу четвертий виступ у футболці національної збірної України.

Що далі для збірної України

Наразі команда Мальдери набирає чотири бали в Лізі націй та ділить перше місце у групі з Північною Ірландією.

Саме проти Північної Ірландії українці і зіграють наступний свій матч в Лізі націй. Зустріч відбудеться у словацькій Трнаві 2 жовтня, початок – о 21:45 з київським часом.

Нагадаємо, що своїми думками про українську команду поділився також і лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія.