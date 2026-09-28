"Синьо-жовті" завітали в гості до Грузії, з якою розписали нульову нічию. На трибуни стадіону в Тбілісі завітало чимало фанатів, повідомляє 24 Канал.

Як фанати підтримували Україну

Їм вдалось створити дружню атмосферу на арені без ворожих проявів. Особливо приємним моментом стала підтримка України з боку грузинських вболівальників.

Фанати у Тбілісі активно скандували "Україна" в знак солідарності із українським народом під час війни проти Росії. Крім того, грузини разом із нашими вболівальниками заспівали культовий хіт "Путін – х*йло".

Грузини підтримали Україну під час матчу Ліги націй: дивитися відео

Зазначимо, що нульова нічия проти Грузії дозволила Україні набрати чотири бали в Лізі націй. Це вивело команду Андреа Мальдери на перше місце у групі.

Проте нашу команду з першої позиції може потіснити Північна Ірландія. Британці мають три очки в активі та ще мають зіграти домашню зустріч із Угорщиною.

Саме проти Північної Ірландії українці і зіграють наступний свій матч в Лізі націй. Зустріч відбудеться у словацькій Трнаві 2 жовтня, початок – о 21:45 з київським часом.