Світоліна вийшла із заявою про Костюк, яка через травму пропускає матчі збірної України

Еліна Світоліна висловилась про кадрову ситуацію у жіночій збірній України. Лідерка українського тенісу прокоментувала відсутність Марти Костюк у вирішальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Україна пройшла до півфінального раунду змагань за відсутності десятої ракетки світу. Щодо травми Марти Костюк з журналістами поговорила Еліна Світоліна, пише 24 Канал.

Що Світоліна сказала про відсутність Костюк

За словами 32-річної тенісистки, вона розуміла, що партнерка по збірній має певні проблеми зі здоров’ям.

Я бачила, що на US Open вона вже грала з тейпом. І, звісно, не знала, наскільки серйозна її травма. Далі вона нам повідомила десь за декілька днів до свого останнього матчу. Тому, на жаль, так. Але, звісно, я розумію, що вона хоче відновитися і теж сильно закінчити сезон. Тому бажаю їй найкращого відновлення, а ми будемо намагатися все одно добре тут зіграти,

– зазначила Світоліна.

Нагадаємо, що 18 вересня Марта Костюк поступилась росіянці Людмилі Самсоновій на турнірі у Гвадалахарі. Після цього матчу українська тенісистка повідомила про наявність проблем із зап’ястям.

Що далі для збірної України

Наші спортсменки зуміли вийти у півфінал турніру вісімки, який приймає Китай. У четвер, 24 вересня, українська команда здолала Бельгію – 2:1.

У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026 Україна зіграє або проти Італії, або проти Китаю.

Півфінальний поєдинок українки проведуть у суботу, 26 вересня.