Україна пройшла до півфінального раунду змагань за відсутності десятої ракетки світу. Щодо травми Марти Костюк з журналістами поговорила Еліна Світоліна, пише 24 Канал.
Що Світоліна сказала про відсутність Костюк
За словами 32-річної тенісистки, вона розуміла, що партнерка по збірній має певні проблеми зі здоров’ям.
Я бачила, що на US Open вона вже грала з тейпом. І, звісно, не знала, наскільки серйозна її травма. Далі вона нам повідомила десь за декілька днів до свого останнього матчу. Тому, на жаль, так. Але, звісно, я розумію, що вона хоче відновитися і теж сильно закінчити сезон. Тому бажаю їй найкращого відновлення, а ми будемо намагатися все одно добре тут зіграти,
– зазначила Світоліна.
Нагадаємо, що 18 вересня Марта Костюк поступилась росіянці Людмилі Самсоновій на турнірі у Гвадалахарі. Після цього матчу українська тенісистка повідомила про наявність проблем із зап’ястям.
Що далі для збірної України
Наші спортсменки зуміли вийти у півфінал турніру вісімки, який приймає Китай. У четвер, 24 вересня, українська команда здолала Бельгію – 2:1.
У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026 Україна зіграє або проти Італії, або проти Китаю.
Півфінальний поєдинок українки проведуть у суботу, 26 вересня.