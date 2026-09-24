Украина вышла в полуфинал турнира в отсутствие десятой ракетки мира. О травме Марты Костюк с журналистами поговорила Элина Свитолина, пишет 24 Канал.

Что Свитолина сказала об отсутствии Костюк

По словам 32-летней теннисистки, она понимала, что у ее партнерши по сборной есть определенные проблемы со здоровьем.

Я видела, что на US Open она уже играла с тейпом. И, конечно, не знала, насколько серьезна ее травма. Позже она сообщила нам об этом примерно за несколько дней до своего последнего матча. Поэтому, к сожалению, да. Но, конечно, я понимаю, что она хочет восстановиться и тоже достойно завершить сезон. Поэтому желаю ей скорейшего выздоровления, а мы будем стараться все равно хорошо здесь сыграть,

– отметила Свитолина.

Напомним, что 18 сентября Марта Костюк уступила россиянке Людмиле Самсоновой на турнире в Гвадалахаре. После этого матча украинская теннисистка сообщила о наличии проблем с запястьем.

Что дальше у сборной Украины

Наши спортсменки сумели выйти в полуфинал турнира "восьмерки", который принимает Китай. В четверг, 21 сентября, украинская команда обыграла Бельгию – 2:1.

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026 Украина сыграет либо против Италии, либо против Китая.

Полуфинальный матч украинки проведут в субботу, 23 сентября.