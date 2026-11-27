Підсумковий турнір, на якому Еліна Світоліна вперше за багато років змогла дістатися фіналу, завершив для неї сезон 2026 року. Часу на відпочинок у першої ракетки України виявилося не так і багато.

Як пише Суспільне Спорт, повернення Еліни на корт відбудеться ще навіть до настання нового року. Вона ухвалила несподіване рішення про участь в одному турнірі.

Який наступний турнір в планах Світоліної

Українка розповіла, що зараз нарешті має нагоду відпочити від щільного графіка – але це триватиме лише кілька тижнів.

Вже у грудні Еліна знову перейде у змагальний режим для того, щоб взяти участь у виставковому турнірі в Індії. Таким чином Світоліна хоче завчасно перевірити певні напрацювання, які планує використовувати у 2027 році.

Після свят тенісний сезон стартує дуже рано: вже в першій половині січня відбудуться кілька турнірів австралійської та новозеландської хардової серії, а згодом і перший мейджор року – Australian Open у Мельбурні.

Як Світоліна провела 2026 рік

Минулий сезон став для Світоліної найбільш успішним з часу її повернення в тур після народження дитини і одним з найвдаліших за всю кар'єру.

Еліна зіграла у чотирьох фіналах, виграла два титули, встановила рекорд за перемогами над представницями топ-10 рейтингу і повернулася в чільну десятку тенісисток світу вперше з 2020 року.

За рівнем призових українка вийшла на чисте 12-те місце в історії жіночого тенісу. За заробленими на корті грошима Світоліна випередила колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер.