Чемпіони світу оголосили протест через скандальне рішення суду повернути Росію в хокей

Фінляндія висловила протест через рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) повернути Росію до міжнародних змагань. Місцева федерація наголосила, що повернення Росії та Білорусі до міжнародного хокею неможливе, поки триває війна проти України.

Відповідна заява 30 жовтня з'явилася на офіційному сайті Федерації хокею Фінляндії.

Фінляндія проти повернення Росії в хокей

Президент організації Хейккі Хієтанен наголосив, що тепер усе залежить від Міжнародної федерації хокею (IIHF), однак ніхто не зможе змусити представників інших країн грати з російськими командами.

"Це рішення абсолютно незрозуміле. Хокейна асоціація рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України. На нашу думку, за нинішніх обставин немає жодних підстав для участі Росії чи Білорусі в міжнародних хокейних заходах. Жоден гравець чи офіційна особа не зобов'язана брати участь у змаганнях, у яких виступають Росія чи Білорусь. Ми розуміємо й підтримуємо тих, хто не бажає брати участь у подібних турнірах", – зазначив Хієтанен.

Нагадаємо! Фінляндія – чинний чемпіон світу з хокею.

Росія виграла справу в CAS

Спортивний арбітражний суд зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські хокейні збірні до міжнародних змагань.

CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та скасував рішення IIHF про недопуск російських команд до міжнародних турнірів.

IIHF зобов'язали допустити російські збірні до міжнародних змагань вже у сезоні 2026/27. Рішення стосується чемпіонату світу серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, зокрема першості в елітному дивізіоні, на якій вперше за 20 років зіграє збірна України.

Як IIHF відреагувала на рішення CAS

У Міжнародній федерації хокею вже відповіли на це рішення, зазначивши, що змушені виконувати постанову суду, однак з нею не погоджуються.

"Міжнародна федерація хокею (IIHF) висловила розчарування рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS), який дозволив Федерації хокею Росії негайно заявляти російські збірні на всі турніри під егідою IIHF", – йдеться на сайті організації.