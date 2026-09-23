Смерть колишньої нареченої Кличка продовжують розслідувати, хоч і визнали нещасним випадком

Смерть Гайден Панеттьєрі офіційно визнали нещасним випадком, однак розслідування її загибелі триває. Правоохоронці з'ясовують, хто міг надати акторці фентаніл.

Попри висновок розслідувача, федеральні агенти США та правоохоронці Лос-Анджелеса продовжують встановлювати обставини, за яких 36-річна акторка отримала смертельну речовину. Слідчі також перевіряють версію з підробленими наркотиками та можливу причетність інших людей, пише CNN.

Слідчі шукають того, хто надав фентаніл

За повідомленням джерела, знайомого зі справою, агенти Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) та представники влади Лос-Анджелеса вже допитали кількох людей. Правоохоронці намагаються з'ясувати, як саме Панеттьєрі отримала препарат із фентанілом.

Окремо слідчі перевіряють, чи могла акторка вжити підроблений наркотик і чи міг він взаємодіяти з іншими речовинами в її організмі.

Після смерті Панеттьєрі у квартирі знайшли сині пресовані таблетки та соломинку. Згідно зі звітом коронера, під час експертизи в них виявили фентаніл. Білий порошок також знайшли у футлярі для сонцезахисних окулярів у валізі акторки.

Представниця Панеттьєрі Кейсі Кітчен після оприлюднення висновку коронера наголосила, що розслідування триває, а обставини смерті залишаються складними.

Що відомо про смерть Панеттьєрі

Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у квартирі в Ґрінвіллі, штат Південна Кароліна. Акторку, відому за серіалами "Герої" та "Нешвілл", виявили без свідомості після того, як її хлопець Браян Гікерсон та його брат Зак зателефонували на номер 911.

Медики констатували зупинку серця, однак врятувати 36-річну Панеттьєрі не вдалося. За висновком коронера, причиною смерті стала токсична дія фентанілу та інших речовин, а саму смерть класифікували як нещасний випадок.

Водночас DEA продовжує встановлювати походження смертельної дози. Раніше джерело, знайоме зі справою, розповідало, що в Лос-Анджелесі Панеттьєрі могла купувати рецептурні препарати нелегально, зокрема оксикодон. Слідство перевіряє, чи могла одна з придбаних таблеток містити фентаніл.

Колишній наречений акторки Володимир Кличко після її смерті вшанував пам'ять Панеттьєрі. У пари є донька Кайя, якій спортсмен пообіцяв допомогти зберегти пам'ять про матір.