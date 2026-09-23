Несмотря на вывод следователя, федеральные агенты США и правоохранительные органы Лос-Анджелеса продолжают выяснять обстоятельства, при которых 36-летняя актриса получила смертельное вещество. Следователи также проверяют версию с поддельными наркотиками и возможную причастность других людей, пишет CNN.

Следователи ищут того, кто предоставил фентанил

По словам источника, знакомого с делом, агенты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и представители властей Лос-Анджелеса уже допросили нескольких человек. Правоохранители пытаются выяснить, как именно Панеттьери получила препарат с фентанилом.

Отдельно следователи проверяют, могла ли актриса употребить поддельный наркотик и мог ли он взаимодействовать с другими веществами в ее организме.

После смерти Панеттьери в квартире нашли синие прессованные таблетки и соломинку. Согласно отчету коронера, в ходе экспертизы в них обнаружили фентанил. Белый порошок также нашли в футляре для солнцезащитных очков в чемодане актрисы.

Представительница Панеттьери Кейси Китчен после обнародования заключения коронера подчеркнула, что расследование продолжается, а обстоятельства смерти остаются сложными.

Что известно о смерти Панеттьери

Хейден Панеттьери скончалась 16 августа в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина. Актрису, известную по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", обнаружили без сознания после того, как ее парень Брайан Хикерсон и его брат Зак позвонили в службу 911.

Медики констатировали остановку сердца, однако спасти 36-летнюю Панеттьери не удалось. По заключению коронера, причиной смерти стало токсическое действие фентанила и других веществ, а саму смерть классифицировали как несчастный случай.

В то же время DEA продолжает устанавливать происхождение смертельной дозы. Ранее источник, знакомый с делом, рассказывал, что в Лос-Анджелесе Панеттьери могла приобретать рецептурные препараты нелегально, в частности оксикодон. Следствие проверяет, могла ли одна из купленных таблеток содержать фентанил.

Бывший жених актрисы Владимир Кличко после ее смерти почтил память Панеттьери. У пары есть дочь Кайя, которой спортсмен пообещал помочь сохранить память о матери.