Грузія – Україна: дата та час матчу Ліги націй 2026/2027

Збірна України з футболу розпочала сезон у Лізі націй 25 вересня виїзним матчем проти команди Угорщини. Тепер на "синьо-жовтих" очікує зустріч 2–го туру.

Суперником команди Андреа Мальдери стане збірна Грузії. 24 Канал детальніше розповідає, коли та о котрій розпочнеться наступний матч збірної України.

Коли відбудеться матч Грузія – Україна

Гра відбудеться в рамках 2-го туру Ліги націй та стане однією з восьми зустрічей у понеділок, 28 вересня. Поєдинок у Тбілісі винесений на ранній слот.

Матч Грузія – Україна відбудеться у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе і стартує о 19:00 за київським часом. Подивитися поєдинок онлайн можна буде в Україні безкоштовно на каналі "Megogo Спорт".

Як Україна почала Лігу націй

Нагадаємо, що збірна України успішно розпочала шлях в Лізі націй. Підопічні Андреа Мальдери в 1-му турі на виїзді мінімально обіграли Угорщину (1:0).

Єдиний гол у зустрічі оформив Данило Сікан. Завдяки цьому "синьо-жовті" очолили свою групу дивізіону В Ліги націй на пару із Північною Ірландією.

Британська команда вирвала перемогу над Грузією в першому матчі (1:0). До слова, перед грою проти України грузини звільнили головного тренера Віллі Саньоля.