Грузія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй 2026/2027

У понеділок, 28 березня, збірна України з футболу проведе свій другий матч в рамках Ліги націй 2026/2027. Це буде друга офіційна гра під керівництвом Андреа Мальдери.

Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Грузії. Зустріч відбудеться у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе. Початок – 28 вересня о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як Україна розпочала Лігу націй

Україна успішно стартувала в Лізі націй 2026/2027. Наша команда виступає в дивізіоні В, де суперниками по групі стали Угорщина, Північна Ірландія та Грузія.

У першій зустрічі підопічні Мальдери зуміли обіграти на виїзді угорців (1:0). Що ж стосується грузинів, то вони свій матч несподівано програли – 0:1 Північній Ірландії вдома.

Через цю поразку кавказці звільнили головного тренера Віллі Саньоля. Йому на заміну прийшов Ремаз Сванадзе, який до цього керував "молодіжкою" Грузії.

Україна ж підходить у піднесеному стані до цієї зустрічі. Правда, через невеличке пошкодження матч пропустить лівий захисник Віталій Миколенко. Натомість у склад має повернутися Роман Яремчук.

Де дивитися матч

Переглянути матч Грузія – Україна можна на медіасервісі MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Крім цього, поєдинок можна подивитись безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Коментаторами гри стануть Володимир Звєров та Віталій Похвала. Передуватиме поєдинку студія, яка розпочнеться о 17:30 за київським часом. Її ведучим стане Сергій Лук'яненко, а запрошеними експертами – Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

ГРУЗІЯ – УКРАЇНА