Не Шевченко: хто з українців першим зіграв в чемпіонаті Італії
Українські футболісти останнім часом нерідко вирушають до Італії для професійної ігрової кар'єри. Таким чином гравці мріють повторити успіх Андрія Шевченко.
Легенда Динамо здобув чимало успіхів у Серії А у складі Мілана, тому є прикладом для багатьох. Проте насправді Андрій був не першим українцем в чемпіонаті Італії. 24 Канал розповідає, хто став першопроходцем.
Хто був в Італії до Шевченка
Ще до Шевченка в Серії А виступали двоє наших земляків. Першим став легендарний форвард Динамо Олександр Заваров. Причому було це ще за часів СРСР.
Футболіст був одним з ключових гравців зіркової київської команди 80-х років. Завдяки прекрасному виступу на Євро-1988 Заваровим зацікавився туринський Ювентус.
Клуб шукав заміну для зіркового Мішеля Платіні і власне сам француз був одним з ініціаторів запрошення Олександра. У підсумку трансфер коштував італійцям аж 5 мільйонів євро.
Це були космічні гроші на той час, особливо для радянського футболу. Правда, Динамо отримало лише 2 мільйони. Стільки ж дісталось Держкомспорту СРСР, ще 1 мільйон потрапив у держбюджет країни.
Проте Валерій Лобановський домовився із Ювентусом про кілька приємних бонусів. Динамо отримало сучасний автобус бренду Fiat та кілька легкових автомобілів. Також туринці інвестували певну суму в школу "біло-синіх".
Олександр Заваров пограв два роки за Ювентус / фото Calciopedia
Як Заваров грав за Ювентус
Зрештою Заваров яскраво стартував у новому клубі. Своїм голом він допоміг Юве обіграти Асколі у вересні, а за місяць оформив дубль у ворота Чезени.
Проте в Італії форвард не був таким результативним, як в Динамо. Одними із факторів, що завадили Олександру стати лідером туринців, називають складність адаптації до італійського футболу та високий тиск з боку ЗМІ.
У підсумку українець провів два сезоні в Ювентусі, оформивши 13 голів та вісім асистів у 76-ти матчах. Італію він залишив не з порожніми руками.
У сезоні 1989/1990 Заваров став переможцем Кубка УЄФА та Кубка Італії, після чого перебрався в Нансі. До речі, після відходу Олександра в Серію А переїхав ще один українець Олексій Михайличенко.
Хто ще грав в Серії А з українців
Форвард став гравцем Сампдорії, де затримався на один сезон. Зате Олексій допоміг генуезцям сенсаційно стати чемпіонами країни, а також виграти Суперкубок УЄФА.
Михайличенко став чемпіоном Серії А в Сампдорії / фото ФК Сампдорія
Наразі ж за всю історію в Серію А завітали 11 українців. Рекордсменом по матчам та голам є Андрій Шевченко, який грав в Італії з 1999 по 2006 роки.
Всі українці в чемпіонаті Італії:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КЛУБИ
|
МАТЧІ
|
ГОЛИ
|
1
|
Андрій Шевченко
|
Мілан
|
226
|
127
|
2
|
Руслан Маліновський
|
Аталанта, Дженоа
|
186
|
33
|
3
|
Віктор Коваленко
|
Аталанта, Спеція, Емполі
|
68
|
3
|
4
|
Олександр Заваров
|
Ювентус
|
60
|
7
|
5
|
Артем Довбик
|
Рома, Болонья
|
49
|
16
|
6
|
Євген Шахов
|
Лечче
|
24
|
1
|
7
|
Олексій Михайличенко
|
Сампдорія
|
24
|
3
|
8
|
Сергій Ателькін
|
Лечче
|
16
|
3
|
9
|
Василь Прийма
|
Фрозіноне
|
5
|
0
|
10
|
Олександр Яковенко
|
Фіорентина
|
3
|
0
|
11
|
Владислав Супряга
|
Сампдорія
|
1
|
0
У 226 матчах нападник забив 127 голів в Серії А, а також виграв п'ять титулів. Серед них були і чемпіонство, а також виграш Ліги чемпіонів. Вершиною стало здобуття Золотого м'яча у 2004 році.
Іншим українцем, хто відіграв більше сотні зустрічей в Серії А, став Руслан Маліновський. На його рахунку 186 зустрічей в чемпіонаті у складі Аталанти та Дженоа.