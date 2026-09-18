Легенда Динамо добился немалых успехов в Серии А в составе Милана, поэтому является примером для многих. Однако Андрей был не первым украинцем в чемпионате Италии. 24 Канал рассказывает, кто стал первопроходцем.

Кто был в Италии до Шевченко

Еще до Шевченко в Серии А выступали двое наших соотечественников. Первым стал легендарный нападающий Динамо Александр Заваров. Причем это было еще во времена СССР.

Футболист был одним из ключевых игроков звездной киевской команды 80-х годов. Благодаря прекрасному выступлению на Евро-1988 Заваровым заинтересовался туринский Ювентус.

Клуб искал замену звездного Мишеля Платини, и, собственно, сам француз был одним из инициаторов приглашения Александра. В итоге трансфер обошелся итальянцам в целых 5 миллионов евро.

Это были космические деньги для того времени, особенно для советского футбола. Правда, Динамо получило лишь 2 миллиона. Столько же досталось Госкомспорту СССР, еще 1 миллион поступил в госбюджет страны.

Однако Валерий Лобановский договорился с Ювентусом о нескольких приятных бонусах. Динамо получило современный автобус марки Fiat и несколько легковых автомобилей. Также туринцы инвестировали определенную сумму в школу "бело-синих".



Александр Заваров два года играл за Ювентус / фото Calciopedia

Как Заваров играл за Ювентус

В итоге Заваров ярко дебютировал в новом клубе. Своим голом он помог Юве обыграть Асколи в сентябре, а через месяц оформил дубль в ворота Чезены.

Однако в Италии нападающий не был таким результативным, как в Динамо. В числе факторов, помешавших Александру стать лидером туринцев, называют сложность адаптации к итальянскому футболу и высокое давление со стороны СМИ.

В итоге украинец провел два сезона в Ювентусе, забив 13 голов и отдав восемь голевых передач в 76 матчах. Италию он покинул не с пустыми руками.

В сезоне 1989/1990 Заваров стал победителем Кубка УЕФА и Кубка Италии, после чего перебрался в Нанси. Кстати, после ухода Александра в Серию А переехал еще один украинец – Алексей Михайличенко.

Что еще из украинцев играло в Серии А

Нападающий стал игроком Сампдории, где задержался на один сезон. Зато Алексей помог генуэзцам сенсационно стать чемпионами страны, а также выиграть Суперкубок УЕФА.



Михайличенко стал чемпионом Серии А в Сампдории / фото ФК Сампдория

На данный момент за всю историю в Серии А побывали 11 украинцев. Рекордсменом по количеству матчей и голов является Андрей Шевченко, который играл в Италии с 1999 по 2006 годы.

Все украинцы в чемпионате Италии:

МЕСТО ИГРОК КЛУБЫ МАТЧИ ГОЛЫ 1 Андрей Шевченко Милан 226 127 2 Руслан Малиновский Аталанта, Дженоа 186 33 3 Виктор Коваленко Аталанта, Специя, Эмполи 68 3 4 Александр Заваров Ювентус 60 7 5 Артем Довбик Рома, Болонья 49 16 6 Евгений Шахов Лечче 24 1 7 Алексей Михайличенко Сампдория 24 3 8 Сергей Ателькин Лечче 16 3 9 Василий Прийма Фрозиноне 5 0 10 Александр Яковенко Фиорентина 3 0 11 Владислав Супряга Сампдория 1 0

В 226 матчах нападающий забил 127 голов в Серии А, а также выиграл пять титулов. Среди них были и чемпионство, и победа в Лиге чемпионов. Вершиной карьеры стало получение "Золотого мяча" в 2004 году.

Еще одним украинцем, сыгравшим более сотни матчей в Серии А, стал Руслан Малиновский. На его счету 186 матчей в чемпионате в составе Аталанты и Дженоа.