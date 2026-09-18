Легенда Динамо здобув чимало успіхів у Серії А у складі Мілана, тому є прикладом для багатьох. Проте насправді Андрій був не першим українцем в чемпіонаті Італії. 24 Канал розповідає, хто став першопроходцем.

Хто був в Італії до Шевченка

Ще до Шевченка в Серії А виступали двоє наших земляків. Першим став легендарний форвард Динамо Олександр Заваров. Причому було це ще за часів СРСР.

Футболіст був одним з ключових гравців зіркової київської команди 80-х років. Завдяки прекрасному виступу на Євро-1988 Заваровим зацікавився туринський Ювентус.

Клуб шукав заміну для зіркового Мішеля Платіні і власне сам француз був одним з ініціаторів запрошення Олександра. У підсумку трансфер коштував італійцям аж 5 мільйонів євро.

Це були космічні гроші на той час, особливо для радянського футболу. Правда, Динамо отримало лише 2 мільйони. Стільки ж дісталось Держкомспорту СРСР, ще 1 мільйон потрапив у держбюджет країни.

Проте Валерій Лобановський домовився із Ювентусом про кілька приємних бонусів. Динамо отримало сучасний автобус бренду Fiat та кілька легкових автомобілів. Також туринці інвестували певну суму в школу "біло-синіх".



Олександр Заваров пограв два роки за Ювентус / фото Calciopedia

Як Заваров грав за Ювентус

Зрештою Заваров яскраво стартував у новому клубі. Своїм голом він допоміг Юве обіграти Асколі у вересні, а за місяць оформив дубль у ворота Чезени.

Проте в Італії форвард не був таким результативним, як в Динамо. Одними із факторів, що завадили Олександру стати лідером туринців, називають складність адаптації до італійського футболу та високий тиск з боку ЗМІ.

У підсумку українець провів два сезоні в Ювентусі, оформивши 13 голів та вісім асистів у 76-ти матчах. Італію він залишив не з порожніми руками.

У сезоні 1989/1990 Заваров став переможцем Кубка УЄФА та Кубка Італії, після чого перебрався в Нансі. До речі, після відходу Олександра в Серію А переїхав ще один українець Олексій Михайличенко.

Хто ще грав в Серії А з українців

Форвард став гравцем Сампдорії, де затримався на один сезон. Зате Олексій допоміг генуезцям сенсаційно стати чемпіонами країни, а також виграти Суперкубок УЄФА.



Михайличенко став чемпіоном Серії А в Сампдорії / фото ФК Сампдорія

Наразі ж за всю історію в Серію А завітали 11 українців. Рекордсменом по матчам та голам є Андрій Шевченко, який грав в Італії з 1999 по 2006 роки.

Всі українці в чемпіонаті Італії:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБИ МАТЧІ ГОЛИ 1 Андрій Шевченко Мілан 226 127 2 Руслан Маліновський Аталанта, Дженоа 186 33 3 Віктор Коваленко Аталанта, Спеція, Емполі 68 3 4 Олександр Заваров Ювентус 60 7 5 Артем Довбик Рома, Болонья 49 16 6 Євген Шахов Лечче 24 1 7 Олексій Михайличенко Сампдорія 24 3 8 Сергій Ателькін Лечче 16 3 9 Василь Прийма Фрозіноне 5 0 10 Олександр Яковенко Фіорентина 3 0 11 Владислав Супряга Сампдорія 1 0

У 226 матчах нападник забив 127 голів в Серії А, а також виграв п'ять титулів. Серед них були і чемпіонство, а також виграш Ліги чемпіонів. Вершиною стало здобуття Золотого м'яча у 2004 році.

Іншим українцем, хто відіграв більше сотні зустрічей в Серії А, став Руслан Маліновський. На його рахунку 186 зустрічей в чемпіонаті у складі Аталанти та Дженоа.