Не Ярмоленко: хто найдорожчий футболіст в Україні

Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів УПЛ після літнього трансферного вікна. Найдорожчим гравцем чемпіонату України залишається легіонер Шахтаря.

Портал оцінив зміни у вартості 180 футболістів української Прем'єр-ліги. Одразу кілька молодих гравців Шахтаря суттєво додали у ціні, тоді як деякі представники Динамо та ЛНЗ подешевшали.

Шахтар має найдорожчого футболіста УПЛ

Найвищий цінник серед гравців УПЛ зараз має форвард Шахтаря Кауан Еліас. Transfermarkt оцінює 19-річного бразильця у 15 мільйонів євро.

На другому місці опинився його одноклубник Аліссон. Його ринкова вартість зросла одразу на 4 мільйони євро – до 13 мільйонів. Стільки ж тепер коштує ще один представник Шахтаря Райан Роберто, який також отримав +4 мільйони.

До топ-5 найдорожчих футболістів УПЛ входять Габріел Карвалью та Марлон Гомес з Шахтаря, а також динамівець Матвій Пономаренко (усі по 12 мільйонів євро).

Хто ще подорожчав після оновлення

Помітно зросла вартість гравців інших українських клубів. Найбільший приріст у Динамо отримав Кеассе Ба – плюс 1,3 мільйона євро, до 2 мільйонів.

У Полісся на 500 тисяч євро подорожчав Леандро Андраде – до 4 мільйонів. Серед інших значних стрибків – Денис Марченко з Карпат (+900 тисяч, до 1,5 млн), Рамік Гаджиєв з Харкова (+1 млн, до 1,5 млн) та Андрусв Араухо з Полісся (+800 тисяч, до 2 млн).

Водночас Олександр Тимчик і Денис Попов із Динамо втратили по 500 тисяч євро вартості.

Окремо Transfermarkt оцінює найдорожчих українських футболістів: Ілля Забарний коштує близько 40 мільйонів євро, а Віталій Миколенко, Анатолій Трубін та Георгій Судаков – по 25 мільйонів.

Нагадаємо, перед матчем Ліги націй Угорщина – України можна порівняти трансферну вартість гравців обох збірних.