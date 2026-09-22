Портал оценил изменения в стоимости 180 футболистов украинской Премьер-лиги. сразу несколько молодых игроков Шахтера значительно выросли в цене, тогда как некоторые представители Динамо и ЛНЗ подешевели.

У Шахтера самый дорогой футболист УПЛ

Самую высокую цену среди игроков УПЛ сейчас имеет нападающий Шахтера Кауан Элиас. Transfermarkt оценивает 19-летнего бразильца в 15 миллионов евро.

На втором месте оказался его одноклубник Алиссон. Его рыночная стоимость выросла сразу на 4 миллиона евро – до 13 миллионов. Что касается еще одного представителя Шахтера Райана Роберто, то его стоимость также выросла на 4 миллиона евро – до 13 миллионов.

В топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ входят Габриэл Карвалью и Марлон Гомес из Шахтера, а также динамовец Матвей Пономаренко (все по 12 миллионов евро).

Кто еще подорожал после обновления

Заметно выросла стоимость игроков других украинских клубов. Наибольший прирост в Динамо получил Кеассе Ба – плюс 1,3 миллиона евро, до 2 миллионов.

В Полесье на 500 тысяч евро подорожал Леандро Андраде – до 4 миллионов. Среди других значительных скачков – Денис Марченко из Карпат (+900 тысяч, до 1,5 млн), Рамик Гаджиев из Харькова (+1 млн, до 1,5 млн) и Андрус Араухо из Полесья (+800 тысяч, до 2 млн).

В то же время Александр Тимчик и Денис Попов из Динамо потеряли по 500 тысяч евро в стоимости.

Отдельно Transfermarkt оценивает самых дорогих украинских футболистов: Илья Забарный стоит около 40 миллионов евро, а Виталий Николенко, Анатолий Трубин и Георгий Судаков – по 25 миллионов.

Напомним, перед матчем Лиги наций Венгрия – Украина можно сравнить трансферную стоимость игроков обеих сборных.