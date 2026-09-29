Хвіча Кварацхелія відверто висловився про українців після гри в Тбілісі
Претендент на "Золотий м’яч" Хвіча Кварацхелія прокоментував поєдинок Ліги націй. Футболіст розповів, як він оцінює протистояння з Україною.
Лідер збірної Грузії поділився думками про матч у Тбілісі. Слова півзахисника Хвічі Кварацхелії наводить 24 Канал.
Слова Кварацхелії про збірну України Для господарів поля у Тбілісі поєдинок проти команди Андреа Мальдери був важливим, адже грузини до цього програли п’ять офіційних матчів поспіль.
Після нульової нічиєї Кварацхелія знайшов хороші аспекти для свого колективу.
Українська команда – одна з найсильніших команд Європи, і я оцінюю гру позитивно. Звичайно, перемога була б кращою. У нас був шанс, який ми мали використати, але не змогли. Ми все готуємося до наступної гри,
– зазначив футболіст.
Півзахисник ПСЖ додав кілька слів про напружений графік команд, який примушує тренерів вдаватись до серйозної ротації.
"Чотири гри за 10 днів – це дуже важко, але наш медичний персонал працює дуже добре. Ми намагаємося максимально відновити сили, і саме завдяки їм хлопці були готові до сьогоднішньої гри, до того, щоб зіграти 90 хвилин", – сказав Кварацхелія.
Нагадаємо, що під час матчу позитивно проявили себе також вболівальники. Фанати у Тбілісі активно скандували "Україна" в знак солідарності із українським народом під час війни проти Росії.
Що далі для збірної України
Наразі команда Мальдери набирає чотири бали в Лізі націй та ділить перше місце у групі з Північною Ірландією.
Саме проти Північної Ірландії українці і зіграють наступний свій матч в Лізі націй. Зустріч відбудеться у словацькій Трнаві 2 жовтня, початок – о 21:45 з київським часом.