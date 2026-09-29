Хвіча Кварацхелія відверто висловився про українців після гри в Тбілісі

Претендент на "Золотий м’яч" Хвіча Кварацхелія прокоментував поєдинок Ліги націй. Футболіст розповів, як він оцінює протистояння з Україною.

Лідер збірної Грузії поділився думками про матч у Тбілісі. Слова півзахисника Хвічі Кварацхелії наводить 24 Канал.

Слова Кварацхелії про збірну України Для господарів поля у Тбілісі поєдинок проти команди Андреа Мальдери був важливим, адже грузини до цього програли п’ять офіційних матчів поспіль.

Після нульової нічиєї Кварацхелія знайшов хороші аспекти для свого колективу.

Українська команда – одна з найсильніших команд Європи, і я оцінюю гру позитивно. Звичайно, перемога була б кращою. У нас був шанс, який ми мали використати, але не змогли. Ми все готуємося до наступної гри,

– зазначив футболіст.

Півзахисник ПСЖ додав кілька слів про напружений графік команд, який примушує тренерів вдаватись до серйозної ротації.

"Чотири гри за 10 днів – це дуже важко, але наш медичний персонал працює дуже добре. Ми намагаємося максимально відновити сили, і саме завдяки їм хлопці були готові до сьогоднішньої гри, до того, щоб зіграти 90 хвилин", – сказав Кварацхелія.

Нагадаємо, що під час матчу позитивно проявили себе також вболівальники. Фанати у Тбілісі активно скандували "Україна" в знак солідарності із українським народом під час війни проти Росії.

Що далі для збірної України

Наразі команда Мальдери набирає чотири бали в Лізі націй та ділить перше місце у групі з Північною Ірландією.

Саме проти Північної Ірландії українці і зіграють наступний свій матч в Лізі націй. Зустріч відбудеться у словацькій Трнаві 2 жовтня, початок – о 21:45 з київським часом.