Суркіс звернувся до доньки Лобановського

13 листопада день народження відзначає Світлана Лобановська – донька легендарного тренера київського Динамо Валерія Лобановського. З нагоди свята до іменинниці звернувся президент клубу Ігор Суркіс.

На офіційному сайті Динамо опублікували привітання очільника клубу, в якому він звернувся до Світлани Лобановської та згадав про неоціненну спадщину її батька. Президент киян також подякував іменинниці за дбайливе збереження пам'яті про легендарного наставника.

Суркіс подякував доньці Лобановського

Ігор Суркіс наголосив, що ім'я Світлани Лобановської нерозривно пов'язане з людиною, яка стала справжньою легендою не лише київського Динамо, а й усього світового футболу.

Валерій Васильович Лобановський залишив по собі безцінну спадщину, яка й сьогодні живить історію нашого клубу, зігріваючи пам’ять мільйонів уболівальників та серця всіх, кому пощастило знати його особисто,

– йдеться у привітанні.

Також президент Динамо відзначив важливість збереження пам'яті про видатного наставника, його життєвих принципів і футбольної філософії.

Суркіс висловив вдячність Світлані Валеріївні за дбайливе ставлення до спадщини батька.

Які побажання Суркіс адресував іменинниці

Окрему частину привітання президент Динамо присвятив особистим побажанням доньці легендарного тренера.

У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров’я, душевного тепла, родинного затишку, добробуту та якомога більше світлих і радісних моментів. Нехай поруч завжди будуть близькі люди, а кожен новий день приносить добрі звістки, приємні зустрічі та приводи для усмішок,

– написав Суркіс.

Нагадаємо, після нещодавнього матчу Шахтар – Динамо президент київського клубу розповів про роль Андрія Ярмоленка та довіру до тренерського штабу.